Kopica kazenskih postopkov je pred leti odnesla nekdanjega župana Pavla Ruparja iz politike. Kot poslanec SDS in tržiški župan bo ostal v zgodovino slovenske politike zapisan po aferah in škandalih, ko je na primer v eni od razprav v parlamentu namigoval na »preglede mednožij« poslank nasprotne strani in podobno. Ker je dokazano zlorabil svoja pooblastila, je bil tudi pravnomočno obsojen, kazen pa je že zdavnaj prestal.

A med tem, ko je bil za rešetkami na Igu, je sprejel zanimivo zavezo: Tržič se mora oddolžiti slovitemu triglavskemu župniku Jakobu Aljažu. Vzrok? Med službovanjem v tržiški župniji je mladi župnik Aljaž prvič prevedel slovito pesem Sveta noč iz nemščine v slovenščino. Podatek je bil celo v Tržiču mnogim neznan.

»Začel sem z akcijo, pobudo, projektom. Pisal mi je celo moj politični nasprotnik, sedanji župan Tržiča Borut Sajovic, in se pridružil pobudi. Ravno zdaj sem dobil potrdilo, da bo občina Tržič pomagala pri dokončnem uresničenju zaveze, ki sem jo sprejel, in jo bomo skupaj dokončali v kratkem. Kip je izdelal kipar Peter Abram in je že gotov. Sprva ga bomo postavili v tržiški cerkvi, a naj bi kasneje stal na ploščadi pred njo na posebnem podstavku,« je dejal Rupar. Celoten projekt naj bi stal okoli 12.000 evrov. Nekaj denarja je zmanjkalo, čeprav so podporniki zbrali okoli 4000 evrov, tudi sam je segel v žep.