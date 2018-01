Direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Milena Dular je danes pozno popoldne podpisala stavkovni sporazum. »Zadovoljstvo je na obeh straneh, vsak je malo popustil. Tudi mi smo odstopili od nekaterih stavkovnih zahtev, a glavni cilj smo dosegli, to je izplačevanje nadomestil za praznične dneve, ko delavci ostanejo doma,« je dejal predsednik stavkovnega odbora Zvonko Vukadinovič.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva je zato prekinil stavko, ki se je začela v sredo dopoldne. Sindikat in vodstvo doma sta pred tem na večkratnih pogajanjih zaman iskala soglasje glede enajstih stavkovnih zahtev, med katerimi so najbolj izpostavljali omenjeno plačilo nadomestila. Zadnji dve leti namreč zaposleni, ki so na praznični dan ostali doma, nadomestila niso prejemali, ampak jim je vodstvo pisalo proste dneve, ki so jih morali nato nadomestiti.

Gordijski vozel bi sicer po mnenju Dularjeve moralo s sistemsko rešitvijo (obvezujočo za vse domove) presekati pristojno ministrstvo. A tokrat je pomemben korak naredil svet zavoda v sredo popoldne, ko je na izredni seji sprejel sklep, naj direktorica v stavkovni sporazum vnese 12. točko dogovora med sindikatom in ministrstvom iz leta 2009, ki govori o izplačilih nadomestil. Kot dodaja Vukadinovič, bo vnos 12. točke v kolektivno pogodbo tudi ena od stavkovnih zahtev pri pogajanjih s pristojnim ministrstvom. Za 13. februar namreč stavko napovedujeta sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva.