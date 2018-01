Okoli šestdeset od 230 zaposlenih, ki so se danes ob 9. uri zbrali v avli novomeškega doma starejših, je gromko zaploskalo, ko so se jim pridružile tudi delavke iz kuhinje. Te so včlanjene v drug, tako imenovani hišni sindikat, ki uradno stavkovnih zahtev sindikata zdravstva in socialnega varstva ne podpira. A kot je bilo danes slišati, stavke ne podpira zgolj peščica posameznikov iz kroga blizu direktorici Mileni Dular.

Glavna stavkovna zahteva je izplačevanje nadomestila za proste praznične dni ter povrnitev nadomestil za leto 2017. Kljub večkratnim pogajanjem z vodstvom zavoda sindikatu ni uspelo prepričati direktorice, da jo k izplačevanju nadomestila veže dogovor iz leta 2009, ki ga je sindikat podpisal z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. »Ravnanje direktorice je diskriminatorno in si ga ne bi smel privoščiti noben direktor javnega zavoda. Zato bomo zahtevali njen odstop oziroma neimenovanje pri potegovanju za njen tretji mandat,« je dejal Zvonko Vukadinovič, vodja stavkovnega odbora in predsednik omenjenega sindikata.

Ob tem je potrdil, da je moral zjutraj tik pred začetkom stavke celo posredovati na enem od oddelkov, kjer naj bi vodje z grožnjami o odpuščanju skušale preprečiti nekaterim zaposlenim udeležbo stavke. Dularjeva je kakršne koli grožnje zaposlenim odločno zanikala.

Kakšna navodila je dalo ministrstvo? Mihaeli Muhič, ki v domu starejših poslanstvo medicinske sestre opravlja že 33 let, se zdi nerazumljivo, da je prikrajšana za nadomestilo med prazniki, ko je prosta. Tako zaradi praznikov decembra in januarja ne dosega fonda ur. »Tisti, ki so bili za praznike doma skupaj štiri dni, imajo torej fond izpolnjen. Mi, ki smo delali 25 ali 26 dni na mesec, pa fonda ne dosegamo prav zato, ker nam na praznike ne priznavajo ur, ampak nam pišejo proste dneve, ki jih moramo naslednji mesec nadomestiti.« Kot pravi Muhičeva, so mnogi zaposleni brez težav prišli na delo, ko je bilo treba nadomeščati kakšne bolniške odsotnosti. »A če ne bodo upoštevali naših želja, tudi mi ne bomo upoštevali potreb doma, ko te ne bodo predvidene v našem razporedu delovnega časa.« Vukadinovič pojasnjuje, da je sindikat predvideval, da bo direktorica upoštevala navodila ministrstva, naj pri razporejanju na dan praznika obravnava vse delavce enako, torej ali delaš ali pa dobiš nadomestilo plače. To navodilo naj bi ministrstvo, kot je dejal, posredovalo vodstvu zavoda po sestanku med sindikatom in ministrstvom v torek popoldne. A na ministrstvu na kratko pravijo: »Sporazum mora biti v okviru zakonskih določil in kolektivne pogodbe. Takšna so bila tudi navodila direktorici.«