Sindikat zdravstva in socialnega varstva je v Domu starejših občanov Novo mesto za 10. januar napovedal stavko, ki naj bi trajala do izpolnite zahtev. Najprej naj bi bila dvourna. Če dogovora z vodstvom ne bodo dosegli, bodo pritisk stopnjevali, napovedujejo v sindikatu. Sindikalist v novomeškem domu Blaž Božič predvideva, da bodo stavkali vsi zaposleni, teh je okoli 230.

Glavna zahteva je izplačilo nadomestila plače za leto 2017 tistim delavcem, ki za praznik niso delali, pa tega dne kot prostega nimajo posebej določenega v pogodbi o zaposlitvi, pojasnjuje vodja stavkovnega odbora in predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič. »Stavko smo prisiljeni organizirati, ker moramo delati za isto plačo najmanj šest dni več kot drugi javni uslužbenci. Denimo, že kuharica, ki dela v šoli, je enajst dni prosta, pri nas pa mora pet prazničnih dni delati, za ostale praznike ne dobi nadomestila, in še za te praznike mora nadomestiti ure. Kar pomeni, da delamo enajst dni več kot drugi javni uslužbenci ali pa kot ministrica za delo in gospa direktorica.«

Prve dni po dve uri, nato stopnjevanje

Prvih nekaj dni naj bi stavka potekala med 9. in 11. uro »v najmilejši obliki«. Izvajali bodo samo nujne storitve, brez katerih bi bilo ogroženo zdravje ali življenje, medtem ko doplačilnih storitev v času stavke ne bodo izvajali. »To pomeni, da bo celotna nega potekala normalno, ljudje bodo nahranjeni in oskrbljeni. Seveda se bo ta naša odsotnost poznala. Če pa v teh pogajanjih ne pridemo do zaključka, bomo stavko stopnjevali in bomo stavkali tudi v popoldanskem času. Tako bomo stavko postopno radikalizirali, seveda le do meje, ko ni ogroženo zdravje in življenje ljudi. Povrnitev izplačila zahtevamo za celo leto 2017. Če bomo stavko zaostrili, bomo zahtevali izplačilo še za 2016.« Temeljna vprašanja so skušali urediti tudi ob pomoči ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pravijo, a neuspešno.

Direktorica doma Milena Dular očitke zavrača. »Delamo v skladu z zakonodajo in kolektivno pogodbo. Spoštujemo tudi pravico zaposlenih do stavke, vendar upam, da se bomo dogovorili in da stavke sploh ne bo, saj je povsem nepotrebna. Res ne vidimo, da bi bilo toliko odprtih zadev,« je na kratko pojasnila. Toda Vukadinovič odgovarja: »Vse do leta 2016 je vodstvo normalno obračunavalo praznike in izplačevalo nadomestila. Zdaj pa direktorica pravi, da bi bilo nezakonito, če bi izplačevala ta nadomestila. Torej je do 2016 delovala nezakonito?«