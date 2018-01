Tudi včeraj popoldne na že petem pogajanju sindikata zdravstva in socialnega varstva ter vodstva Doma starejših občanov Novo mesto ni uspelo zbližati stališč glede izplačil nadomestil na praznične dneve, ki so glavna srž napovedane stavke. Tako je stavka, ki je napovedana za prihodnjo sredo, vse bolj verjetna, čeprav obe strani upata, da bo do dogovora vendarle prišlo.

Kot smo poročali, je sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki ima v novomeškem domu starejših od 230 zaposlenih okoli 60 članov, oblikoval enajst stavkovnih zahtev. Glavna je izplačevanje nadomestila za nedelovne praznične dni. »Delavci v domu starejših Novo mesto so morali lani pet praznikov delati, za kar so prejeli dodatek. Preostalih šest praznikov, ko niso delali, pa niso prejeli nadomestila in so morali te ure celo nadomestiti, saj jim niso bile priznane kot 'praznične' ure. Tako morajo zaposleni v tem zavodu za enako plačo delati 88 ur več kot denimo v šolstvu, državni upravi ali pa kot direktorica,« pojasnjuje Zvonko Vukadinovič, predsednik stavkovnega odbora.

Še brez dogovora, a direktorica optimistična Tudi včerajšnji sestanek ni dal dokončnega odgovora, ali stavka bo. »Direktorica vztraja pri svojem in pravi, da praznikov ne priznava niti ne pristaja na poračun za lansko leto. Zdaj pravi, da bo pripravila nov predlog. Toda če bo ta enak kot doslej, se je nesmiselno pogajati,« meni Vukadinovič. Najverjetneje se bodo v začetku tedna spet sestali in skušali najti rešitev. Direktorica Milena Dular pa je optimistična. »Zbližali smo stališča. Trudimo se. Ponujamo jim vse v skladu s kolektivno pogodbo in upam, da se nam bo uspelo dogovoriti.« Po Vukadinovičevih besedah njihova zahteva temelji na sporazumu, ki ga je leta 2009 sindikat podpisal z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve glede razporejanja dela in izplačila nadomestil med prazniki. Vodstvo novomeškega doma se je tega držalo do leta 2015, zadnji dve leti pa ne več, pravi. Na vprašanje, zakaj takšna sprememba, Dularjeva odgovarja, da se zadeve pač spreminjajo. »Organizacija dela zahteva določene prilagoditve. Vse je v skladu z zakonodajo. Treba pa je vedeti, da je naše delo specifično, poteka 365 dni v letu in ga ni mogoče primerjati z delom od ponedeljka do petka.«