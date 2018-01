Na Notranjskem se bodo danes in v četrtek zmerno povečale ojezeritve kraških polj. Na Ljubljanskem barju se bo še razlivala Ljubljanica na območju pogostih poplav, Krka se bo razlivala v spodnjem toku ob strugi na območjih pogostih poplav.

Po napovedih Arsa bo danes sprva oblačno, rahel dež pa bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva se bo začela oblačnost ponekod trgati. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno oblačno. V osrednjih in vzhodnih krajih je možen dež. Na Primorskem bo delno jasno, dopoldne bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na severozahodu do -4 stopinje. Najvišje dnevne pa od 2 do 6, na Primorskem do 13 stopinj.

Tudi v petek in soboto bo oblačno. Predvsem v osrednjih in vzhodnih krajih bodo občasno manjše padavine, po nižinah bo padal rahel dež. Na Primorskem bodo obdobja sončnega vremena, pihala bo šibka burja.