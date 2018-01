Po navedbah italijanskih medijev sta Cervinio v dolini Aoste prekrila dva metra novozapadlega snega, zaradi česar je tam ujetih kakih 10.000 turistov. Žičnice ne delujejo, saj so smučišča zaradi visokega snega in možnosti plazov prenevarna.

Podobne razmere so v Adelbodnu, kjer je morala na pomoč pri odstranjevanju posledic plazu, ki je zasul cesto do Frutigena, priskočiti celo vojska, navedbe tamkajšnjih medijev povzema britanski BBC. Zimske preglavice naj bi celo postavile pod vprašaj izvedbo svetovnega pokala v smučanju, ki naj bi tam potekalo ta konec tedna, čeprav švicarski mediji poročajo, da so oblasti odločene tekmovanje izvesti in pospešeno popravljajo omenjeno cestno povezavo, še piše BBC.

Napeto je tudi v Avstriji v Predarlskem, kjer je nevarnost plazov na četrti stopnji. Tudi na Tirolskem je nevarnost plazov velika in številne ceste so zaprte.

V francoskih Alpah so smučišča med drugim zaprta v enem največjih letovišč, Val d'Isere. Tudi v Chamonixu večina žičnic ne deluje.