Kot kosmata šala zveni dejstvo, da je avtorski strip Kosmati krimič, ki sta ga za odrasle s skupnimi močmi ustvarila Nejc Juren, sicer prevajalec, in ilustrator Izar Lunaček, prej izšel v tujini kot (preveden iz angleščine) doma. »Vedela sva, da je pri nas zaradi pomanjkanja sredstev možnosti za izdajo malo. Zato sva ciljala na Francijo, kjer cenijo stripe, ki so obenem resni, ljubki in grozljivi; Francozi se radi igrajo. A na koncu je navdušenje pokazal ameriški založnik, četudi je tamkajšnji trg bolj odprt za zgodbe o superjunakih in za avtobiografski strip,« razlaga Lunaček. Obetala sta si večjo serijo prigod o živalskem »podzemlju«, ki ga raziskuje detektivski žirafec Manny, in za zdaj pristala pri štirih zvežčičih, torej štirih zgodbenih nastavkih, ki se v tem duhovitem živalskem noiru medsebojno prepletajo.

O vzvišenosti Uvaja ga zločinska zagata – izginil je kup pleničev (plenilskih filmov), med njimi eden, v katerem nastopa žena cenjenega žirafjega sodnika, Mannyjevega sorodnika, katerega ugled bi to utegnilo očrniti. Sliši se kot nezapleten primer, dokler se natančneje ne seznanimo z večstoletno zgodovino serengeške Banana republike, v kateri so se po srborito popisanih prevratih tako levi kot nilski konji, žirafe, zebre, gazele in sloni odpovedali lovu na plen. No, skoraj. Najbolj »nostalgični« še obiskujejo zakotne dvorane plenografske kinematografije, v katerih se ob ogledu pleničev, ki prikazujejo objesten lov, predajajo plenilskim nagonom, pri tem pa si kakopak ne privoščijo kokic. »Konec koncev gre samo za davčno meso, ne?«