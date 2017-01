V tem procesu je cinizem v naših krajih prihajal iz mode, podobno kot dvoumnost. Obče zaželena govorica je bukvalnost. Enopomenskost. Dobesednost. In v tem je nemara nagrajenčeva vrednost. Da se ni preoblekel niti omilil zvedave nergaškosti ter samosvojega brihtnjaštva, kakršno je značilno za Diarejo. To je lik, po katerem je najbolj znan. Lik, ki se sicer zaveda, da lahko zaušnica prileti kadar koli – in nikdar ne veš, s katere strani. Vendar pa tudi lik, ki ne more utihniti. Kar pa ne nazadnje velja za Slovenca na splošno. Lahko ima takšen ali drugačen avto, takšno ali drugačno bivališče, ograjo, zalogo mesa v skrinji, zaposlitev ali pa ne, vendar pa vse to lahko celo pogreši, samo brez tega, da bi o vsem imel suvereno mnenje, ne more shajati. Velja pripomniti še, da je intervju nastal po elektronski pošti. Lavrič v živo ne govori. In njegovo telefonsko številko je težje dobiti kot številko šefa Sove. Kot pravi, prav zaradi intervjujev, kot je ta.

Ob kakšni zlati medalji za met krogle ali največji kranjski klobasi na svetu sem ganjen do solz.

Ker sem pesimist, v začetku prav takšno, kot je zdaj; potem sem bil skeptičen, potem nekaj časa prijetno presenečen, potem dolgo resigniran in zdaj si lahko rečem: »Saj sem že od začetka vedel!«

Kakšno vprašanje je to? Radi bi me pravzaprav vprašali, kako sem glasoval, a ne?

Zdaj sem pa globoko užaljen. Da, nosim zelene natikače crocs – s ponosom in s prirojeno eleganco.

Radio Ga Ga, a to še obstaja? Verjetno bi on rekel isto zame, he he.

To vprašanje je tako dolgočasno, da ne zasluži odgovora.

Meni za duševne težave ni treba simulirati, hvala lepa. Odslužil pa sem častno in pošteno, skupaj z nekaj zapora še več, kot je bilo nujno.

Klavnico.

Hm. Đuro? V resnici mi je bil ohlapen model Jim Caviezel iz Thin Red Line.

Vizualno absolutno fascinanten, a tako daleč od stripovske predloge, da ga težko jemljem za svojega.

Interesa je bilo kar nekaj, predvsem za Rdeči alarm in Bosanske basni, ampak pri filmih se nikoli ne ve. Bilo pa je že nekaj kratkih in študentskih filmov, par dokumentarcev in ena risanka.

Sem.

Niti ne.

Šušljalo se je že deset let.

Ne, zakaj? Sem pa pomislil, da bi lahko s stripom naslednjič kandidiral še v literarni sekciji.

Seveda. Pa tudi zaslužni karikaturisti.

Racija – Rdeči alarm.

Ja, res. In obratno.

Ne. Diareja je duhovita.

Zaradi takihle intervjujev.