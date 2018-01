Hrvaški mediji: Preko meje v Piranskem zalivu danes le en ribič

Hrvaški ribič Diego Makovac je zgodaj zjutraj v spremstvu dveh hrvaških policijskih čolnov lovil ribe v Piranskem zalivu, ko so do njega v čolnu prišli slovenski policisti in ribiški inšpektor. Kot je povedal Makovac, so ga slovenski policisti opozorili, da lovi v slovenskem morju. Domneva, da so si zapisali tudi številko in ime njegove ladje.