Dodali so, da slovenski predpisi veljajo zgolj za dejansko območje Slovenije in ne za tisto, ki je zapisano v arbitražni razsodbi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški ribiči po navedbah Zagreba ribarijo na območjih, na katerih ribarijo tradicionalno tako pred kot po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške leta 1991, pristojni hrvaški organi pa na tem območju opravljajo svoje redne pristojnosti.

Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je v sporočilu za javnost slovensko stran tudi ponovno pozvalo k zadržanosti in k temu, naj ne izvaja enostranskih ukrepov. Izrazilo je pričakovanje, da bo slovenska stran pokazala zavezanost mirnemu reševanju odprtih vprašanj in sprejela, da je mogoče samo s konstruktivnim dialogom najti rešitev za odprto vprašanje meje med državama.

V Piranskem zalivu brez incidentov

V Piranskem zalivu danes niso zabeležili nobenih incidentov. Tudi na PU Koper o morebitnih incidentih niso bili obveščeni. Včeraj zjutraj so tri hrvaške ribiške ladje, ki so jih spremljali hrvaški policijski čolni, vplule v slovensko morje. Slovenska policija se je nemudoma odzvala in celotno dogajanje tudi dokumentirala in bo na podlagi tega izvedla vse potrebne aktivnosti. Kasneje je v slovensko morje vplula še ena ladja, a po ugotovitvah slovenske strani je do tega prišlo zaradi okvare na enem od hrvaških ribiških čolnov.