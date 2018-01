»Deseto mesto mi zelo veliko pomeni. Zdaj vem, česa sem sposobna, ko pride pravi dan. Ko se poklopijo vse okoliščine, od pripravljenosti, počutja, dobro pripravljenih smuči, in me doleti tudi nekaj športne sreče,« se je Anamarija Lampič zadnjega lanskega koledarskega dne v Lenzerheideju veselila desetega mesta na 10 kilometrov klasično. 22-letna tekačica iz Valburge si je s tem pritekla svoj najboljši dosežek na razdalji. V disciplinah dlje od sprinta, kjer ima tri uvrstitve med deseterico, tudi zmago, je v svetovnem pokalu med deseterico med slovenskimi tekačicami poleg Petra Majdič doslej pritekla le še Alenka Čebašek.

Dosežek je bil v številnih pogledih senzacija. Tekaška reprezentanca je sezono začela skromno, z le peščico uvrstitev med deseterico. Celo dan prej v drsalnem sprintu, ki velja za večino kot paradna disciplina, je slovenska četverica ostala daleč v ozadju (Vesna Fabjan 42., Anamarija Lampič 67., Miha Šimenc 48., Luka Prosen 66.). Lampičeva je denimo na treh minutah dolgi progi že v kvalifikacijah zaostala skoraj 21 sekund za Norvežanko Ingvild Flugstad Östberg, ki po treh dneh nosi rdečo majico vodilne. Kot glavni razlog za katastrofalno slab dan so v reprezentanci navedli težave s pripravo smuči.

»Mislila sem že, da po tako slabem dnevu na desetki v klasiki sploh ne bi startala. Dobro, da sem si premislila. In imela sem super dan. Dobro sem razporedila moči, trasa mi je ustrezala, fantje iz servisa so naredili sijajno delo in uspelo je,« je razlagala najboljša mlada tekačica do 23 let. Tudi v tretji etapi na novoletni dan je na zasledovalni tekmi (10 km drsalno) Anamarija Lampič ostala med najboljšo trideseterico. »Nisem si mislila, da mi bo to uspelo. Tek na razdalji v drsalni tehniki je moja najslabša disciplina. Najtežje mi je bilo v uvodnem delu, ko so se punce okoli mene zelo hitro zapodile v smučine, potem je bilo lažje,« je opisala tek do 29. mesta, kar je njena 22. uvrstitev med trideseterico v svetovni eliti.

Danes bo na drugi postaji novoletne turneje v nemškem Oberstdofru na sporedu glavna disciplina Anamarije Lampič – sprint v klasiki. Z dosežki so se zagotovo povečale tudi želje, a te svetlolasi tekačici TSK Triglav doslej niso predstavljale dodatnega pritiska. »To bo tudi moj zadnji dan na Touru. Potem odhajam v Planico na priprave za tekmo svetovnega pokala,« je nanizala svoje načrte za vrhunec na domačem prizorišču, ki bo 20. in 21. januarja.