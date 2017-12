Plenković je v sobotnem Dnevniku odgovarjal na vprašanje, kako namerava Slovenija po 29. decembru implementirati arbitražno odločbo o meji med državama, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Kot je dejal, nobene sodbe ni mogoče enostransko izvesti. Na nadaljnje vprašanje, kaj bo, če bo začela Slovenija izvajati svojo pristojnost, je dejal, da so kolege iz Slovenije prosili, to sporočilo pa so prenesli tudi partnerjem v mednarodni skupnosti, da »je v tovrstnih situacijah najpomembneje izogibanje enostranskim potezam, ki bi lahko vodile do incidentov«.

V tem trenutku vprašanje meje s Slovenijo ni urejeno, še posebej ne na morju, je nadaljeval in zatrdil, da se bo obnašal odgovorno, povzema Hina. Ob tem je spomnil na nedavni obisk slovenskega premierja Mira Cerarja v Zagrebu in znova dejal, da je Hrvaška pokazala konstruktivno držo in željo za rešitev mejnega vprašanja ter pripravljenost na fleksibilnost v svojih stališčih in na doseganje rešitve, ki bi zadovoljila obe strani. Ponovil je stališče, da bi morali državi vprašanje meje rešiti z delom mešanih komisij.

Hrvaški premier je za HRT sicer spregovoril tudi o prioritetah svoje vlade in ponovil, da so na zunanjepolitičnem področju te predvsem vstop Hrvaške v območje evra in schengna ter Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). A kot je dodal, izpolnitev nobenega od teh ciljev že v letu 2018 ni realna, računa pa na izpolnitev vseh kriterijev za vstop v schengen v letu 2019.