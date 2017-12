Manjše težave sva imela celo s tem, da sva sploh poiskala akumulator, ki je pri novejših avtomobilih neredko skrit pod kupom plastike. Ko sva ga locirala in zagnala proces po enakem postopku kot vselej ter čakala, da bo avto oživel, pa se ni zgodilo – nič. Še naprej ni kazal znamenj življenja in po dvojnem, trojnem preverjanju, kaj bi lahko storila narobe, sva prišla do sklepa, da je bodisi akumulator povsem odpovedal bodisi gre za kakšno drugo hujšo okvaro. Pa je prišel mimo gospod, ki se je očitno spoznal na te zadeve, in nama vse skupaj razjasnil z besedami, da s »temle malčkom« (naš takratni testni avto) ne bomo napolnili tegale velikana (kolegov SUV), če že, pa bo trajalo celo večnost. Zato se je prijazno ponudil, da bo sam pomagal s svojim večjim avtomobilom in le nekaj trenutkov pozneje je prijateljev avto že veselo predel…

V opisanem primeru sem bil videti popoln nevednež, a po drugi strani se še dobro spominjam časov, ko sem pri volkswagnu golfu druge generacije kar nekajkrat lastnoročno ne le napolnil, temveč enostavno zamenjal stari akumulator z novim. Pri čemer se nisem niti malo utrudil, saj je bilo vse skupaj enostavno približno tako kot po navodilih v primerno obliko zložiti paket lego kock, ki so namenjene otrokom, starejšim od šestih let. A danes je seveda vse skupaj čisto drugače. Nekoč so imeli akumulatorji pač precej manj dela, lahko so bili tudi manj zmogljivi, enostavni, z leti in razvojem pa se je njihova vloga kot vir energije za zagon motorja in oskrbo svetil spremenila do te mere, da so danes pravi mali tehnološki čudež. Zato ni čudno, da so za točno določene vrste avtomobilov predvideni točno določeni akumulatorji in da ga je marsikje, če bi se tega sploh želeli lotiti sami, dobesedno nemogoče zamenjati. Kot smo ugotovili, ga je marsikdaj tudi napolniti težko…

Za akumulatorje je najmanj prijazno prav trenutno zimsko obdobje, zato je, če tega še niste storili in nimate ravno novega ali leto ali dve starega avtomobila, še vedno čas, da preverite, v kakšnem stanju je vaš akumulator, in ga po potrebi zamenjate – vse skupaj vam bo v številnih avtomehaničnih delavnicah vzelo zelo malo časa. Zagotovo pa to storite tudi, če ste ga, kot v zgoraj opisanem primeru, sami spet spravili k življenju, saj je veliko vprašanje, v kakšnem dejanskem stanju je tak akumulator. Mimogrede: kolega tega kljub pozivom, ki jih je bilo mnogo tudi v času, ko je imel svoj stari avto, še ni storil, zato vsak čas spet pričakujem klic z enako vsebino zgoraj opisani. A takrat za spremembo ne bom priskočil na pomoč. Kdo ve, morda pa ga bo izučilo…