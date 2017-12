Kemis je v ljudeh deloval kot stikalo, ki je sprožilo delovanje v smislu aktivnega državljanstva. S tem so ljudje postavili kažipot, kako naj bi se lokalna skupnost odzvala ob škodljivih praksah, pa naj gre za okolje, gospodarski kriminal, delavske pravice, socialo ali kaj drugega. Ljudje potez Kemisa in državnih služb po požaru niso sprejeli kot samoumevne, ampak so jih preizpraševali. Ko so ugotovili, da marsikaj ni bilo, kot bi moralo biti, so se jim postavili po robu.

Protestirali so, se povezali v civilno iniciativo in Kemisu ter državi začeli gledati pod prst