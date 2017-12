V torek zvečer jih je skupil 65-letnik iz Domžal. Kot so zapisali na Policijski upravi Ljubljana, je neznanec iz stanovanja na Ljubljanski cesti v Domžalah odvrgel pirotehnično sredstvo, ki je počilo ravno v trenutku, ko je šel mimo občan. Pirotehnika je moškemu huje poškodovala uho. V ponedeljek popoldne pa so bili mariborski policisti obveščeni o mladoletniku, ki se je v Mariboru huje poškodoval ob uporabi pirotehničnih sredstev. Oba primera policija še preiskuje.

Že minuli petek pa so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor 18-letniku v Šentilju zasegli 1108 petard. Mladostnika čaka hitri postopek z odločbo po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih.

Policisti pozivajo, naj uporabniki s pirotehniko ravnajo po navodilih

Na Policijski upravi Maribor ob tem vse tiste, ki se pirotehničnim sredstvom ne morejo odreči, pozivajo, naj bodo pri uporabi pirotehnike uvidevni do drugih, predvsem pa naj jo uporabljajo pravilno. »Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov namreč lahko povzroči hude in trajne poškodbe, vznemirja živali, onesnažuje okolje ter povzroča materialno škodo,« so znova spomnili.

Uporaba pirotehničnih izdelkov, in sicer tistih prve kategorije, je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa ostaja prepovedana. Kot opominjajo na policiji, uporaba pirotehnike, še posebej prepovedane in predelane, prinaša nevarnosti.

Samo policisti PU Maribor so od konca novembra 2016 pa do 10. januarja letos obravnavali 30 (v obdobju 2015/2016 pa pet) kršitev v zvezi z nedovoljeno uporabo pirotehničnih izdelkov. V večini primerov je šlo za mladoletnike (21), od tega za osem otrok.