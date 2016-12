Policisti tudi v luči nedavnega grozljivega dogodka v Šentjurju, ko je fantu petarda odtrgala obe dlani, poostreno nadzirajo nedovoljeno prodajo in uporabo petard.

Škofjeloški so na sodišče vložili obdolžilni predlog proti mladoletniku, ki je v osnovni šoli hranil več zavojev nedovoljene pirotehnike. Skupno so mu zasegli skoraj tisoč kosov petard. Policisti menijo, da je mladenič petarde hranil v šoli zato, da bi jih preprodajal vrstnikom. Prekršek je naznanila šola, na kateri so policisti o nevarni rabi pirotehnike nedavno celo predavali.

Več kot 100 kosov piratk so zasegli otroku na Jesenicah, ki je bil del skupine mlajših oseb, ki so metale petarde. V obeh postopkih so policisti govorili tudi s starši. »Posebej pa opozarjamo, naj nihče pri rabi teh ali podobnih stvari ne čaka na osebno izkušnjo in naj ne eksperimentira, ker so posledice lahko grozljive. Opozorilo velja tudi za odrasle!« je bil jasen Bojan Kos iz PU Kranj.

Prekmurski policisti so včeraj po odredbi sodišča opravili hišno preiskavo pri mladoletniku z območja Murske Sobote. Zasegli so mu 140 kosov različnih pirotehničnih izdelkov prepovedanih kategorij.

Celjska policista sta včeraj zjutraj dvema mladoletnikoma, ki sta bila na poti v šolo, zasegla 846 kosov pirotehničnih sredstev magnum XXL in pirat. »Žal nekaterim tudi tragična poškodba mladoletnika z našega območja izpred nekaj dni ni zadostno opozorilo na najhujše posledice, ki jih povzročajo tovrstna pirotehnična sredstva,« je dejala tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin. pk