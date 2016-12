Podobno kot pri preiskovanju preprodajalcev mamil – od zadnjega kupca do glavnega dobavitelja – so se policisti lotili tudi preiskave petard v logaški osnovi šoli. Sled jih je pripeljala do 30-letnika iz okolice Domžal, pri katerem so v hišni preiskavi našli vrtoglavih 150.000 kosov prepovedanih petard, v skupni teži kar 600 kilogramov. Med njimi je bilo največ, 804 škatel s po 120 kosi, piratk satans kracher, poleg tega pa so zasegli tudi več različic petard cobra, zeus special in še nekaj drugih nevarnih igračk, vključno s koluti zažigalne vrvice.

Vse se je začelo z eno petardo v logaški osnovni šoli, za katero se je izkazalo, da jo je v šolo prinesel učenec, ki jo je prodal drugemu šolarju, ta pa nazadnje sošolki. Policisti so že pri teh treh šolarjih našli 166 petard, pozneje pa so ugotovili, da jih je osnovnošolcem dobavljal 16-letni domačin. Pri njem doma so v hišni preiskavi našli 348 kosov petard, preiskava pa je pokazala, da je bil 16-letnik precej podjeten in je imel celo stranki z Jesenic in iz Tržiča. Ena izmed njegovih strank je bil celo mladoletnik, ki se je pred leti zaradi poka petarde že hudo poškodoval, vendar pa mu poškodba ni vzela ljubezni do pirotehnike.

Za zdaj le prekršek

Niti v Domžalah policisti niso imeli težav s prepričevanjem sodnika, da naj jim odobri hišno preiskavo, tako da so med božičnimi prazniki potrkali na 30-letnikova vrata, za katerimi se je skrivalo še več, kot so pričakovali. V priročnem skladišču v hiši je 30-letnik hranil skoraj 150.000 kosov prepovedanih petard, vrednih najmanj 100.000 evrov, v prodaji na drobno pa še precej več. Zato bo že zaseg nevarnih igračk, ki jih ne bo mogel prodati, zanj bržkone največja kazen, sicer pa mu za zdaj grozi le še od 400 do 1200 evrov globe po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih. Kot je včeraj pojasnil komandir domžalske policijske postaje Dejan Košir, 30-letnika ne glede na gromozansko količino prepovedanih petard za zdaj lahko preganjajo le zaradi prekrška, o kaznivem dejanju pa bodo lahko govorili, če se izkaže, da je katera izmed petard vsebovala tudi snovi in količine, pri katerih ne gre več »le« za pirotehniko, temveč že za razred eksplozivov. Za to je potrebna analiza, saj petarde niso povsod prepovedane in v Slovenijo praviloma prihajajo iz sosednje Italije in Kitajske. Od kod je petarde dobival 30-letnik, policija še preiskuje, prav tako pa policisti iščejo tudi kupce, ki so z nakupom prav tako storili prekršek.

Čeprav so petarde v Sloveniji že več let prepovedane in je tudi pritožb občanov iz leta v leto manj, pa sta prav letošnje leto zaznamovala praznični zaseg rekordne količine petard in izjemno huda poškodba 14-letnika, ki je ostal brez rok in je dobil hudo poškodbo sluha in vida. »Ocenjujemo, da je osveščenost bistveno boljša, kot je bila v preteklosti, vendar pa hkrati ugotavljamo, da se število zasegov povečuje. Pri tem je najbolj žalostno, da gre predvsem za mladoletnike, celo osnovnošolce,« je laičnim opažanjem včeraj pritrdil tudi inšpektor ljubljanske uniformirane policije Ludvik Kastelic. Da je težava najbolj žgoča med mladimi, še bolj zgovorno priča razporeditev letošnje statistike zasegov, ki se bo po prištetju Domžalčanove rekordne zaloge sicer čisto spremenila. Toda do hišne preiskave pri 30-letniku so policisti zasegli 7657 prepovedanih petard, od tega kar 6400 pri mladoletnikih. Med 6400 zaseženimi petardami pa so jih 3014 našli na osnovnih šolah.