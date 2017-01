»Kljub mnogim zelo nazornim opozorilom zdravnikov, policije, medijev, društev za zaščito živali in še mnogih drugih, do kakšnih posledic lahko privede rokovanje s takimi predmeti, še posebej domače izdelave, se očitno nekateri še vedno požvižgajo na to,« so včeraj sporočili s Policijske uprave Maribor. Ponovno so poudarili, da so lahko posledice uporabe takšnih sredstev nepopravljive in lahko za vedno zaznamujejo naše življenje. »Niti pomisliti pa nočem na posledice, ki bi nastale, če bi tako sredstvo našel otrok ali mladostnik in bi ga zaradi svoje neizkušenosti nehote aktiviral,« je v sporočilu za javnost zapisal predstavnik za odnose z javnostmi pri mariborski policiji Miran Šadl. Ob tem je ponovil besede športnika Tima Gajserja, ki je dejal, da je željo po hrupu mogoče izživeti tudi drugače in jo usmeriti v kaj bolj koristnega. Najdeni eksplozivni sredstvi v Mlekarniški ulici je bombni tehnik iz specialne enote policije odnesel v uničenje. sta