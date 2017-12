Danes malo pred peto uro zjutraj je prišlo do požara na električni omarici ob vhodu v stanovanjsko hišo v mariborskem predelu Brezje, natančneje na Jarčevi ulici. Po podatkih policije se je ogenj hitro razširil na dvojček. Zgornji del hiše je zgorel v celoti, požar pa se je razširil še na ostrešje druge stanovanjske enote. Pri tem je zagorel tudi osebni avtomobil, ki je bil parkiran v neposredni bližini stanovanjske hiše. Materialno škodo policisti ocenjujejo na približno 170.000 evrov.

Z ognjem so se spopadli pripadniki Gasilske brigade Maribor, na njihovih spletnih straneh so zapisali, da je požar poškodoval fasado, ostrešje in notranjost objekta. Pomagali so jim tudi kolegi iz PGD Brezje, Dogoše, Pobrežje in Maribor – mesto. Gasilcem je drugi del dvojčka uspelo rešiti, prav tako se ni poškodoval nihče od stanovalcev.