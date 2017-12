Kriza košarkarjev Petrola Olimpije se nadaljuje. V ligi Aba so doživeli tretji zaporedni poraz (5-8), skupaj z ligo Nova KBM in ligo prvakov Fiba pa petega zaporednega. Tokrat so nespretno in delno tudi nesrečno izgubili točke proti Ciboni, ki je slavila s košem v zadnji sekundi tekme.

Ljubljančani so znova prikazali nestabilno igro, polno vzponov in padcev, ki je zagotovo tudi posledica ozkega nabora igralcev, saj je trener Gašper Okorn večino tekme odigral s petimi igralci. Začetek sicer ni bil slab, a vodstvu 11:2 je hitro sledil preobrat in že ob koncu prve četrtine so Zagrebčani poravnali izid. Novo vodstvo Petrola Olimpije je sledilo ob koncu tretjega dela igre. Jan Špan je z dvema zaporednima trojkama poskrbel za rekorden naskok 62:51. A tudi ta ni trajal dolgo; Cibona je v 35. minuti že vodila z 69:68.

Jasno je bilo, da bo odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih trenutkih. Talor Ryan Battle je v zadnji minuti dvakrat lepo prodrl pod koš in zadel za 76:75 ter 78:78, v zadnjem napadu pa je imela Cibona dva meta na koš. Karlo Uljarevič je najprej zgrešil, odbito žogo (Cibona je dobila skok z 29:23) pa je pobral Marko Tomas in jo ob zvoku sirene mimo Gregorja Hrovata poslal skozi mrežico.

Petrol Olimpija bo v naslednjem krogu 2. januarja gostovala pri Crveni zvezdi.