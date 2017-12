Begunci so v Italijo prispeli po več mesecih trpljenja v Libiji. Med njimi je tudi tri tedne star dojenček, ki se je rodil v taborišču, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Libija je še vedno glavna odhodna točka za številne migrante, ki se skušajo prebiti v Italijo in s tem v Evropo. Sredozemsko morje skušajo prečkati v slabih plovilih ali kar čolnih. Na pot pa čakajo v zelo slabih razmerah v Libiji, kjer sicer že vse od padca režima Moamerja Gadafija leta 2011 vlada precejšen kaos.

Poleti je Italija z Libijo dosegla dogovor, da se vse, ki jih prestrežejo v libijskih teritorialnih vodah, vrne nazaj v Libijo. Italija pa v zameno pomaga libijski obalni straži z opremo in usposabljanjem.

To je močno zmanjšalo število migrantov, ki so dosegli Italijo. A po drugi strani je to še poslabšalo humanitarni položaj v Libiji, kjer se je zgostilo veliko število migrantov iz Afrike, tako beguncev pred konflikti kot tudi ekonomskih migrantov, ki si želijo boljšega življenja. Nekatere celo prodajajo kot sužnje, so pokazala poročila medijev.

Da bi vendarle izboljšali položaj v Libiji, je Italija začela projekt direktnega humanitarnega koridorja, v okviru katerega rešujejo tiste, ki si dejansko zaslužijo mednarodno zaščito.

Po ocenah Organizacije za migracije je sicer letos pri poskusih prečkanja Sredozemskega morja umrlo najmanj 3100 ljudi. Italijanske obale pa je letos doseglo okoli 118.000 ljudi, še poroča dpa.