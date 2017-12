Zgodovina je nekoč poznala bolj ali manj le zadnji pogon, saj je bila zasnova avtomobilov enostavna: vzdolžno nameščen motor spredaj, kardanska gred, zadnji diferencial, vmes še menjalnik, dve polgredi in to je bilo bolj ali manj to. A sprednji pogon vseeno ni bil nič nemogočega, med drugim so prva taka vozila nastala v letih od 1895 do 1898, ko je podjetje Gräf & Stift izdelalo enovaljni voiturette z motorjem De Dion-Bouton in sprednjim pogonom. Vozniki so s sprednjim pogonom zadihali šele s pojavo Citroënovega traction avant, kar pove že ime samo, in kasneje s čudežnim mini morrisom. Vozniki so lahko zares dojeli, da ima ta pogon kljub vsemu določene prednosti.

Mirno lahko rečemo, da je to pogon za »telebane«, kajti pri vsem tem ni treba veliko razmišljati niti se preveč truditi, le paziti moraš, da ti nos avtomobila ne uide iz ovinka. Vse drugo potem naredi tudi elektronika. Zadnji pogon je sicer mogoče zanimiv, a dejstvo je, da ni narejen za vsakega. Čeprav smo preskusili že veliko takih vozil, še vedno menimo, da zahteva več pozornosti in dobrega občutka za volanom. Poleg vsega vas tradicionalisti skušajo prepričati, da je vredno pri zadnjem pogonu to kupiti dvakrat. Prvič, ker ga večinoma danes najdemo v avtomobilih višjega cenovnega razreda, in drugič, ker morate kupiti vso to elektroniko in različne sisteme, da izničijo tisto, kar zadnji pogon slabega prinese s seboj. Kje je logika v tem anahronizmu, je težko ugotoviti, razen tega, da s tem živi naprej neka tradicija.

Podobno je s štirikolesnim pogonom. Dobro je, če ga imate, ni pa nujno. Da bi zanj še dodatno plačevali? Zakaj že, če se pa tako in tako 99 odstotkov poti opravi po urejenih cestah. Ne, škoda denarja, raje ga vložite kam drugam, za kakšen drug dodatek v vozilu, tako boste denar bolje naložili. Zato je tudi jasno, da avtomobilska industrija, in z njo tudi mi vozniki, danes bolj zaupa sprednjemu pogonu. Če nič drugega, je to vidno tudi v modi tako imenovanih križancev. Videti so kot nekakšni terenci, a imajo »le« sprednji pogon. Ker štirikolesnega niti ne potrebujejo, bele zime so tako in tako zadnjih nekaj let le še pobožna želja. Sprednji pogon je bil deležen tudi določene elektronske podpore, tako da ni vrag, da se danes ne bi prebili do želenega cilja. Pod pogojem seveda, da imate avtomobil obut v prave pnevmatike. A to je že druga zgodba.