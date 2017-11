Lepemu primeru, kaj je karma, smo bili na enem mestu v nekaj minutah priča prav pred kratkim. V ljubljanskem nakupovalnem središču smo zaradi takrat še prijaznih temperatur na kavi na prostem zasledili pogovor skupine glasnih gostov, med katerim je neki mladenič komentiral nekaj svojih obiskov v avtomobilskih salonih (očitno je bil sredi procesa nakupa novega štirikolesnika) in se naposled milo rečeno posmehoval svojemu dekletu (ali ženi, tega pač ne vemo), ki je bojda pri željah o opremi izpostavila le dve, nič pa je ni zanimalo ne glede motorja ne druge opreme. Želji sta bili, da ima avto panoramsko streho in parkirne senzorje, posmehovanja pa je bila deležna želja po slednjih. V smislu, da so ti neumnost, nepotreben dodatek, češ, da mora vsak voznik znati bočno parkirati tudi miže, drugače mu sam že ne bi dal vozniškega izpita. No, že nekaj minut kasneje je omenjeni možakar sedel za volan svojega bočno parkiranega golfa, z njim zapeljal vzvratno in, kako karmično, zadel v betonsko korito. Resda narahlo, a zvok je vseeno zarezal v ušesa. Ker z ustnic ne znamo brati, ne vemo, kaj mu je v tistem trenutku reklo dekle na sovoznikovem sedežu, a bi bilo kar malo čudno, če mu ni naprej vrglo prav prejšnjega posmehovanja. Ali pa je nemara celo uporabilo pregovor iz uvoda…

Naj bo tako ali drugače, parkirni senzorji so še za takšnega »znalca«, še za tako veščega voznika, predvsem pa za tiste, ki imajo o sebi kot vozniku tako visoko mnenje kot zgoraj opisani, daleč od nepotrebnega pripomočka. Nasprotno – so zelo koristni in precej olajšajo proces parkiranja in »odparkiranja« avtomobila, ki je za marsikoga prava nočna mora in se ga zato celo izogiba ter avto bočno parkira zgolj takrat, ko je prostora dovolj za cel avtobus. Pa ne le senzorji, še bolj priročna je kamera ali še raje več njih, kar je najbolje, pa je, da je vse skupaj postalo cenovno že povsem dostopno in je prodrlo v tako rekoč vse avtomobilske segmente. Oboje pa je na voljo za naknadno vgradnjo tudi za starejše avtomobile ali tiste, ki tega pač nimajo.

Pravega razloga, da si vsi tisti, ki jim parkiranje predstavlja vsaj manjši stres (in sami poznamo kar nekaj takšnih, ki so sicer dobri in varni vozniki, a se bočnega parkiranja izogibajo kot hudič križa), ne bi vsega skupaj olajšali, torej ni. Še najmanj pa so razlog razna »pametovanja«, kako je vse skupaj nepotrebno. Ta nas namreč spomnijo na podobna, ki pa jih žal še dandanes slišimo (pre)večkrat, kako so pozimi nepotrebne zimske pnevmatike, saj da s previdno vožnjo njihov pomen izničimo, ali kako je nepotreben sistem ABS, saj da lahko vešč voznik celo bolje »simulira« njegovo delovanje. Podobne neumnosti, ob katerih naslednjič, ko jih izustite, ne pozabite na – karmo.