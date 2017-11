Po kletnih prostorih se je širil vonj po račjih prsih s koriandrom, rdeči leči s porom, figah v testu in dateljnih ter hruškah v medu. Malica dijakov poljanske gimnazije je bila minuli petek nekoliko drugačna, navdih zanjo pa so na šoli poiskali daleč v kulinarični preteklosti: kuhali so po najstarejši ohranjeni kuharski knjigi v zahodnem svetu, Apicijevih receptih iz kuharice Umetnost kuhanja.

Ob rimski pojedini so šolske hodnike med drugim ta dan krasili latinski pregovori, predstavljeni v stripu, in praskanke z motivi iz književnosti. Gimnazija Poljane je namreč minuli teden gostila srečanje klasičnih gimnazij, ki se ga je ob ljubljanski gimnaziji udeležilo še približno 150 dijakov, profesorjev in ravnateljev iz I. gimnazije v Celju, Gimnazije Novo mesto, Prve gimnazije Maribor in Gimnazije Škofja Loka. Dijaki vseh petih gimnazij so združili moči tudi v predstavi Kralj Ojdipus, za katero so srednješolci vsake gimnazije pripravili eno dejanje.

Zaradi študija medicine, jezikov, tradicije »Prvič smo se leta 2014 srečali samo ravnatelji s ciljem posodobitve programa klasične gimnazije in z namenom, da še bolje spoznamo delo na drugih šolah, da se povežemo. Potem pa smo to druženje in izmenjavo znanja razširili tudi na dijake,« se je ravnatelj Gimnazije Poljane Bojan Bogatec Končan ozrl k začetkom srečanja klasičnih gimnazij. To je letos potekalo že četrtič zapored, vsako leto pa ga gosti ena od gimnazij s programom klasične gimnazije. Ravnatelj ob tem opaža, da zanimanje za klasično gimnazijo niha, a ohranjajo približno enak vpis. Vpišejo se predvsem dijaki, ki imajo običajno že začrtano nadaljnjo izobraževalno pot. »Klasično gimnazijo izberejo predvsem dijaki, ki že vedo, kaj bi radi študirali, dijaki, ki jih zanimajo predmeti, na katerih je v klasični gimnaziji še večji poudarek, pa tudi dijaki, za katere je vpis na klasično gimnazijo družinska tradicija,« je pojasnil Bogatec Končan. Ravnatelji so se ob tem strinjali, da je izbira klasičnega programa, ki pa se ne osredotoča le na latinski jezik, temveč tudi druga področja, kot so denimo zgodovina, kultura in umetnost, še vedno velik motiv predvsem za dijake, ki po končanem srednješolskem programu nameravajo izobraževanje nadaljevati s študijem medicine – takih je po nekaterih njihovih ocenah približno ena tretjina –, prava in farmacije. A med dijaki klasične gimnazije je tudi veliko bodočih družboslovcev.