Več tisoč ljudi na protestu proti Mugabeju

Na tisoče ljudi se je danes zgrnilo na ulice zimbabvejske prestolnice Harare, da bi pokazalo podporo vojaškemu udaru pred dnevi in pritisnilo na predsednika Roberta Mugabeja k odstopu s položaja. Nekateri so nosili državne zastave in transparente z napisi, kot so »Mugabe mora zapustiti Zimbabve«.