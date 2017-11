Robert Mugabe, ki državi vlada od samostojnosti od Velike Britanije leta 1980, je v pogovoru z južnoafriškim kolegom Jacobom Zumo potrdil, da je v hišnem priporu, je sporočil Zuma. Voditelja sta se pogovarjala po telefonu, Zuma pa je še dejal, da je Mugabe dobro. V Zimbabve bosta odpotovala južnoafriška obrambna ministrica Nosiviwe Mapisa-Nqakula in minister za varnost Bongani Bongo, ki se bosta pogovorila tako s predsednikom Zimbabveja kot z vojaškim vrhom, je pojasnil Zuma.

Južnoafriški spletni medij News24 je medtem poročal, da se Mugabe že pripravlja na odstop.

Na twitterju je Mugabejeva stranka Zanu-PF sporočila, da je bil za začasnega predsednika države postavljen bivši podpredsednik Emmerson Mnangagwa, ki ga je Mugabe minuli teden odstavil zaradi nelojalnosti, veljal pa je za njegovega morebitnega naslednika, poroča britanski BBC.

Ta navaja še, da ni jasno, kdo upravlja račun stranke na twitterju in da je stranka na tem družbenem omrežju sporočila še, da je vojska prijela finančnega ministra Ignatiusa Chomboja ter vodjo podmladka stranke, ki oba podpirata Grace Mugabe.

Že včeraj zvečer poročali o eksplozijah

V torek zvečer so iz prestolnice poročali o eksplozijah po tistem, ko je bilo podnevi videti tanke, ki so se napotili proti njej, na ulicah Harareja pa je bilo videti znatno okrepljeno prisotnost vojske, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah agencije Reuters vojaki in oklepna vozila blokirajo dostope do glavnih vladnih uradov, parlamenta in sodišč v središču Harareja.

Potem ko je vojska zasedla sedež državne televizije ZBC, je tiskovni predstavnik vojske danes v nagovoru zagotovil, da je predsedniku Mugabeju in njegovi družini zagotovljena varnost, saj so tarča vojske »kriminalci okoli Mugabeja«, ki povzročajo družbeno in gospodarsko trpljenje. »Takoj, ko bomo končali nalogo, pričakujemo, da se bodo razmere normalizirale,« je dejal.

Močno obstreljevanje je bilo slišati tudi na državni televiziji ZBC, ki jo je nato zasedla vojska. Namesto poročil so nato predvajali video posnetke. Mugabe se sicer doslej še ni oglasil.