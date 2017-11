V Zimbabveju poteka eden najbolj nenavadnih prevzemov oblasti v sodobni zgodovini. Zimbabvejski generali, ki so s svojimi četami brez veliko izstreljenih nabojev zasedli glavne državne ustanove, zatrjujejo, da ne gre za vojaški udar. Hočejo »odstraniti« kriminalce okoli predsednika Roberta Mugabeja, ki so krivi za klavrn položaj države, hkrati pa poskušajo prepričati ostarelega predsednika, naj odstopi sam in oblast prepusti vsaj podpredsedniku države Emmersonu Mnangagwi, ki ga je Mugabe pod pritiskom svoje 41 let mlajše žene Grace nedavno nagnal s tega položaja.

Vojaški vrh se zaveda, da ima Mugabejeva družina vendarle dovolj privržencev, da bi njihov odhod na ceste, da bi ubranili predsednika, prav gotovo pripeljal do krvavega spopada. Pa ne samo z vojsko, ampak tudi s pripadniki opozicije, ki imajo dovolj dokazov, da je Mugabe »ukradel« volitve in je nelegitimno na oblasti vsaj dva mandata. Zato so včeraj dovolili predsedniku, da se je po dolgih pogovorih o prenosu oblasti udeležil proslave ob obletnici zimbabvejske Odprte univerze, in vse je bilo tako, kot da oblast ne bi bila že tri dni v rokah vojske.

Mugabe, pravijo viri blizu tistih, ki so se udeležili pogovora z njim, zavrača možnost, da bi sam odstopil, hoče vsaj še nekaj dni oziroma mesecev za pripravo prenosa oblasti (pravijo, da bolj za priprave za beg v tujino), čeprav mu vojska grozi, da ga bodo postavili pred sodišče in »pozabili« na vse dobro, kar je naredil za državo.

Generali se hkrati zavedajo, da države članice Afriške unije niso naklonjene takšnim oblikam zamenjav na državnem vrhu, čeprav vsi vedo, da nosi Mugabe ogromen del krivde, da je Zimbabve v izjemno slabem gospodarskem in socialnem položaju, čeprav bi bil lahko ena najbogatejših in najrazvitejših afriških držav.

Opozicija se drži bolj ob strani, v ospredje pa so stopili vojni veterani, ki so občutili, da bi morda lahko vojaškemu vrhu v želji, da vse skupaj izpelje mirno, vajeti ušle iz rok, še posebej, če bo Mugabe trmoglavil. Za danes so veterani sklicali množično zborovanje v podporo armadnemu vrhu in proti Mugabeju, za katerega je prišel čas, da se umakne in državo prepusti mladim Zimbabvejcem. sz