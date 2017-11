Robert Mugabe vztraja, da je edini legitimni vodja države in je med drugim zavrnil posredovanje Fidelisa Mukonorija, duhovnika, ki ga je vojaški vrh Zimbabveja izbral, da ostarelega predsednika prepriča k odstopu. Vir v Modri hiši, razkošnem domovanju, kjer je Mugabe skupaj z družino in nekaterimi sodelavci v hišnem priporu, je za Reuters povedal, da so se znašli na mrtvi točki zaradi njegovega vztrajanja, da do konca odsluži mandat, ki se mu izteče prihodnje leto.

Vojska, ki je brez težav prevzela nadzor nad vsemi omrežji, ki si jih je Mugabe zgradil v skorajda štiridesetletni vladavini, očitno želi potihoma in nekrvavo prenesti oblast na nekdanjega podpredsednika Emmersona Mnangagwo, ki ga je v svojih oblastnih ambicijah nedavno s tega položaja izrinila predsednikova druga žena Grace. Velika verjetnost je, da ji bo to tudi uspelo, saj ni bilo opaziti nobenega nasprotovanja vojaškemu posegu niti s strani policije, ki je predstavljala glavno Mugabejevo oporo, prebivalstvo pa ga je zaradi velikih gospodarskih težav, deloma spodbujenih tudi z zahodnimi sankcijami, že pred časom prenehalo čislati kot heroja osvoboditve izpod kolonialnega jarma.

75-letni Mnangagwa, tudi nekdanji šef varnostne službe in dolgoletni zaupnik Mugabeja, naj bi bil glavni igralec tranzicije. Njegova naloga bi bila stabilizirati gospodarstvo in se pri tem povezati s politično opozicijo, da se načrt že uresničuje, pa nekateri sklepajo iz še nepotrjenih vesti, da se je v Harare vrnil Morgan Tsvangirai, glavni Mugabejev tekmec v zadnjih dveh desetletjih in zimbabvejski premier na čelu vlade narodne enotnosti po povolilnem nasilju leta 2008.