Grace in Robert sta se spoznala v začetkih 90. let prejšnjega stoletja, ko je kot ena od tajnic delala v njegovem uradu. V enem redkih intervjujev, ki ga je leta 2013 dala južnoafriškemu novinarju Daliju Tambi, je povedala, da se je predsednik veliko vrtel okoli njene mize in jo večkrat prišel pozdravit. »Spraševal me je o družini, o življenju, o tem, ali sem bila že poročena... Niti sanjalo se mi ni, da bi to lahko kam vodila. Bila sem izjemno sramežljiva,« pogovor v portretu o njej povzema britanski Guardian. Na poti do pravljičnega konca ljubezenske zgodbe, ki se je odvijala ob čaju in piškotih, sta stali dve prepreki – 41-letna starostna razlika in predsednikova soproga Sally, ki je umirala zaradi raka. »Malce neprijetno mi je bilo, saj me je zaprosil, ko je bil še vedno poročen z njo,« se je pred leti spominjala Grace. Sicer je bila tudi ona takrat poročena, a to ni predstavljalo velike težave (iz prejšnjega zakona ima še enega sina).

»Nekoga sem si moral najti,« je svojo praktično in povsem neromantično plat takrat opisal Mugabe. »Morda je res bilo videti kruto, saj je Sally preživljala še nekaj zadnjih svojih dni. Odločil sem se, da se bom ljubil z Grace. Bila je blizu, pa še ločila se je,« je bil kratek. Sally je umrla leta 1992, štiri leta kasneje pa sta se z Grace, s katero sta že imela dva otroka, tretji pa je bil na poti, poročila na veličastnem slavju s 40.000 gosti, med katerimi je bil tudi Nelson Mandela. Sprva je bila tiha in neopazna prva dama, ki je živela v senci predsednikove prve soproge – bolj kot s politiko se je ukvarjala z dobrodelnostjo, v zasebnosti pa oboževala ekstravagantne nakupovalne pohode, s katerimi si je prislužila vzdevek »Gucci Grace«. Zaradi njih je izjemno nepriljubljena pri »navadnih smrtnikih«, ki naj bi ji namesto prva dama Zimbabveja pravili kar prva nakupovalka države. Leta 2002 naj bi v Parizu zapravila več kot 100.000 evrov, v Južni Afriki je kupila za več milijonov evrov nepremičnin ter dala zgraditi še nekaj dodatnih luksuznih domovanj. Letos so jo glasno kritizirali, ker naj bi za diamantni prstan zapravila več kot milijon evrov. »V eni uri je nemogoče zapraviti milijon,« je dejala v dokumentarnem filmu. »Niti nimam časa za takšno razvajanje,« je bila kratka.

»Vzgojil me je v žensko, kakršna sem danes« »Ko sem začela živeti s predsednikom, sem bila še zelo mlada. A bil je potrpežljiv z menoj in si je vzel čas, da me je vzgojil v žensko, kakršna sem danes,« je soproga pohvalila v enem od govorov leta 2012. Dve leti kasneje se je začelo šušljati, da bi lahko po njegovi smrti prevzela »prestol«. Postala je vodja ženskega dela vladajoče stranke, s čimer je pridobila volilni glas v stranki, po treh mesecih »izobraževanja« pa je prejela doktorat iz sociologije univerze v Zimbabveju, s čimer ima, vsaj uradno, tudi primerno izobrazbo za vodenje države, piše Guardian. Vodila je vedno več političnih zborovanj, na katerih je obračunavala s soprogovimi nasprotniki in si gradila politično pot. Boj za Mugabejevo politično dediščino in oblast ni potekal med vladajočo stranko in opozicijo, ampak med krogom najtesnejših Mugabejevih sodelavci in vojaškim vrhom. Pred desetimi dnevi je vplivni Grace namreč uspelo s podpredsedniškega položaja nagnati dolgoletnega Mugabejevega sodelavca še iz časa protikolonialnega boja za neodvisnost Emmersona Mnangagwo, ki je veljal za najbolj verjetnega Mugabejevega naslednika. S tem si je nakopala še večje nezadovoljstvo vojske, ki je bil bolj naklonjen prevzemu oblasti odstavljenega podpredsednika. Mugabejeva, ki je zadnja leta iz ozadja neusmiljeno obračunavala z vsemi, ki bi ji utegnili stati na poti do predsedniškega fotelja, je bila po nekaterih informacijah v času vojaškega udara poslovno v Namibiji.