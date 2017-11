Ob tem se je na njen avto podrl še del lesenega ostrešja s strešniki vred. Gasilci so najprej izvlekli voznico iz avtomobila, nato pa še avtomobil iz(pod) hiše, policisti pa so ugotovili, da nesreči ni botrovala le hitrost. Alkotest je pokazal, da je 33-letnica vozila pod vplivom alkohola, in sicer 0,79 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, čakata pa jo tudi obdolžilni predlog in zagovor na sodišču.

Skoraj identičnih 0,78 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka je v sredo napihal tudi 45-letni voznik kombija iz Portoroža, ki je pri Strunjanu s prednjim desnim kolesom trčil v zid in počil prednjo desno pnevmatiko. Vožnjo je kljub temu nadaljeval, dokler ni kombi postal povsem nevozen.