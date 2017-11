»To bo povsem drugačna tekma, vseeno pa bomo poskušali izkoristiti nekatere izkušnje, ki smo jih dobili v soboto v Stožicah. To bo obračun v drugem tekmovanju, igralo se bo za točke. Najbrž bo bolj negotovo, vsaj moralo bi biti tako. Vsaka točka je pomembna, vemo, proti komu igramo, vemo, kakšno delo nas čaka. Upam, da bomo pripravljeni in da se bomo v Ljubljano vrnili s pozitivnim rezultatom,« je na novinarski konferenci Olimpije dejal Igor Bišćan.

Hrvaški strateg večjih težav pri sestavi moštva ne bo imel. Nathan Oduwa bo konkuriral za začetno enajsterico, potem ko so zdravniki ugotovili, da nima resnejših težav s srcem. Manjkal bo najbrž Andres Vombergar, ki je sicer že začel vaditi po poškodbi, a mu bo po besedah Bišćana zmanjkalo časa, da bi bil povsem pripravljen.

»Ni pametno govoriti, s katerimi igralci se bomo zoperstavili Mariboru. Ko kaj napovem, se potem v naslednjih dneh vedno kaj zgodi, pride do poškodbe, bolezni. Lahko rečem, da ne bi bilo pametno povsem menjati načina igre ali igralcev, vsekakor pa moramo imeti tudi plan B in C, v kolikor tekma ne bo šla po načrtu, ki smo si ga mi zamislili. Posebnih presenečenj Mariboru ne moremo pripraviti, tudi oni nam ne, ekipi se poznata do potankosti. Prepričan sem, da se bo Maribor želel oddolžiti za pokalni poraz, da bo motiviran, napadalen in agresiven. Mariborčani so zdaj ranjeni, hoteli bodo dokazati, da rezultat tekme v Ljubljani ni realen odnos moči med kluboma. Mi moramo biti pripravljeni in znati odgovoriti.«