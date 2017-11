Do nesreče je prišlo v samem zaključku tekme, ko je napadalec Valenice in Španije Rodrigo ruskega vratarja ob posredovanju z veliko silo udaril v glavo. Šestindvajsetletni soigralec slovenskega branilca Mihe Mevlje pri Zenitu je ob udarcu izgubil zavest, z igrišča pa so ga morali odnesti na nosilih. Kot poročajo mediji, je moral Lunev zaradi poškodbe celo v bolnišnico, kjer so opravili nadaljnje preiskave.

»Je pri zavesti, vendar ne ve, kje se nahaja,« je po tekmi zdravstveno stanje soigralca komentiral Aleksander Kokorin.

Terrible injury suffered by Lunev against Spain. Wish him to get well soon. He’s having a great season ahead of the WC. pic.twitter.com/4LyaeapCbo — Stefano Conforti (@confortistefano) November 14, 2017

Tekma med gostiteljico svetovnega prvenstva in Španijo se je sicer končala z remijem 3:3. Za domače sta zadela napadalca Fedor Smolov (41., 70.) in Aleksej Mirančuk (51.), medtem ko sta bila za goste uspešna branilca Jordi Alba (9.) in Sergio Ramos (35./11m, 53./11m).