Ta teden se je v New Yorku odprl nov proces v zvezi s korupcijo v Fifi, Burzaco, nekdaj eden vodilnih tržnikov v športu pa je v torek na sodišču pričal, da sta Jorge Delhon in Pablo Paladino sprejela več milijonov dolarjev podkupnin v zameno za trženjske pravice za prenose nogometnih tekem.

Argentinski mediji poročajo, da sta oba moška delovala na projektu Nogomet za vse, vladnem programu pod vodstvom nekdanje predsednice Cristine Kirchner, ki ima pravice za nogometne prenose v Argentini.

Burzaco, nekdanji predsednik podjetja Torneos y Competencias S.A., je na zveznem sodišču v New Yorku pričal, kako je njegovo podjetje v desetih letih izplačalo milijone dolarjev podkupnin članom izvršnega odbora Južnoameriške nogometne zveze Conmebol, da si je zagotovilo televizijske pravice za velike nogometne turnirje.

Burzaco je že novembra 2015 priznal krivdo za izsiljevanje, denarno prevaro in pranje denarja. Je eden od 42 uradnikov in vodstvenih delavcev, ki so obtoženi v Fifinem škandalu Fifagate.

V New Yorku poteka sojenje še proti Joseju Marii Marinu, nekdanjemu šefu brazilske nogometne zveze, nekdanjemu podpredsedniku Fife Juanu Angelu Napoutu in Manuelu Bragi, ki je vodil perujsko nogometno zvezo do leta 2014.