Prvič po letu 1958 in drugič v zgodovini bo svetovno nogometno prvenstvo odigrano brez štirikratnih svetovnih prvakov Italijanov. Sicer na igrišču dominantnim, a hkrati tudi počasnim, nedomiselnim in anemičnim azzurrom so vrata največjega nogometnega turnirja v ponedeljek na milanskem San Siru pred nosom zaprli Švedi in s tem naše zahodne sosede pahnili v kolektivno depresijo.

»Oprostite, oprostite, oprostite,« se je skrušen in v solzah rojakom opravičeval italijanska legenda Gianlugi Buffon. Kapetan in vratar Italije je kljub izjemnim dosežkom svojo reprezentančno pot sklenil neslavno, za nameček pa ostal tudi brez rekorda, saj bi lahko postal prvi nogometaš s šestimi nastopi na svetovnem prvenstvu. »Ni mi žal zame, temveč za italijanski nogomet. Edina stvar, ki jo obžalujem, je, da moje reprezentančno slovo sovpada s tem neuspehom,« je še dejal 39-letnik.

Katastrofa, nočna mora, ponižanje in celo kataklizma pa je bilo le nekaj besed, s katerimi je italijanska sedma sila skušala opisati enega največjih debaklov v zgodovini njihovega nogometa. Za »apokalipso azzurrov«, kot so se slikovito izrazili na naslovnici časnika La Stampa, je javnost v prvi vrsti okrivila selektorja Giana Piera Venturo, a tudi predsednika domače nogometne zveze (FIGC) Carla Tavecchia, ki je imel glavno besedo pri imenovanju 69-letnika na čelo reprezentance. A medtem ko nekateri rešitev po nacionalni tragediji vidijo v zamenjavi selektorja, o usodi katerega bodo pri FIGC odločali danes, so spet drugi prepričani, da zajec tiči v povsem drugem grmu. »Ta tekma je odsev naše države, ki razpada,« je ob zapuščanju San Sira razočarano dejal italijanski navijač Stefano Martufello.

Kot so včeraj ugotavljali pri tiskovni agenciji Reuters, ima Martufello v svojem razmišljanju nemalo somišljenikov. Italijansko gospodarstvo po dolgoletni recesiji namreč le počasi okreva, saj je brezposelnost še vedno več kot enajstodstotna, prav tako pa stagnirajo tudi plače. Nezadovoljstvo v državi, ki se je po neuvrstitvi italijanske izbrane vrste na mundial zdaj le še okrepilo, so zato že izrabili nekateri politiki. »Naša nogometna igrišča so preplavili tujci. Tako je v mladinskih ekipah kot v ekipah serie A. Rezultat je viden,« je nemudoma po dvoboju s Švedi na twitterju zapisal član migrantom nenaklonjene Severne lige Matteo Salvini in pripisal: »Ustavite invazijo, dajte več prostora italijanskim fantom.«

Kot zadnja evropska reprezentanca si je sicer sinoči nastop na mundialu v Rusiji zagotovila še Danska. Po remiju brez zadetkov na prvi tekmi so bili Skandinavci v Dublinu od Ircev boljši s kar 5:1. Za goste so se med strelce vpisali Christian Eriksen (29.), Andreas Christensen (32., 64., 74.) in Nicklas Bendtner (90./11m), pri domačih pa je bil uspešen Sean Duffy (6.).