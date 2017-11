Italija je brez dvoma v šoku zaradi sinočnjega remija brez zadetkov, ki pomeni, da Italije po šestih desetletjih ne bo na najbolj prestižnem reprezentančnem tekmovanju. Navijači so delili solze z Gianluigijem Buffonom, ki se na takšen način poslavlja od modrega dresa. Predsednik italijanske nogometne zveze Carlo Tavecchio je recimo pred odločilno tekmo dejal, »da bi imel morebiten neuspeh italijanske ekipe že kar biblične razsežnosti za nogometni narod«, poroča Guardian.

Italijani so bili sicer pri žogi kar 75-odstotno, a številne predložke v kazenski prostor so praviloma izbijali švedski branilci, ki so odigrali zelo disciplinirano in borbeno. Tudi sicer pa so naši zahodni sosedje že lep čas v strelski krizi, saj so na zadnjih šestih odločilnih tekmah zadeli le trikrat.

Ob tem je bilo v drugem polčasu na klopi Italijanov še posebej vroče, po spletu je namreč zaokrožil posnetek vidno razburjenega vezista Danieleja de Rossija, ki mu ni bilo jasno, zakaj ga želi selektor poslati v igro. Enemu izmed pomočnikov je iz posnetka sodeč odvrnil: »Zakaj za vraga me pošiljate v igro? Zmagati moramo, ne izenačiti,« in mu sugeriral, naj namesto njega v igro raje pošljejo napadalca Lorenza Insigneja, ta pa je presenečeno opazoval dogajanje.

#DeRossi: "What the hell are you putting me in? We don't need to equalise, we need to win!" and points #Insignepic.twitter.com/axbR2DEteo — Valerio Curcio (@ValerioCurcio) November 13, 2017

De Rossi je po tekmi sicer miril strasti: »Taktične odločitve niso v moji pristojnosti. Trener je prijeten človek, zato mi je zelo žal, če sem s tem koga prizadel. V tistem trenutku se mi je zgolj zdelo, da bi bilo morda bolje, če bi v igro vstopil Insigne.«

Veliki Buffon se je poslovil s solzami v očeh Neuspeh je prizadel tudi izjemnega Ginaluigija Buffona, ki je v solzah dejal, »da mu je hudo, ker je njegova zadnja tekma odločila, da se Italija ni kvalificirala na svetovno prvenstvo«. Devetintridesetletni vratar bi lahko postal prvi italijanski igralec s šestimi nastopi na svetovnih prvenstvih, če bi bila zgodba še bolj pravljična, pa bi se lahko morda postavil ob bok rojaku, vratarju Dinu Zoffu, ki je leta 1982, star 40 let, v Španiji osvojil naslov svetovnih prvakov. Zoff je najstarejši igralec, ki mu je to uspelo. Kljub porazu je Buffon znova pokazal svojo veljavo in odkritosrčno čestital švedskim igralcem. Njegove besede, opravičilo navijačem in skrb za prihodnost reprezentance, ki jo zapušča sočasno z Danielejem de Rossijem in Andreo Barzaglijem (skupaj so postali svetovni prvaki leta 2006), pa imajo še dodatno težo, saj je v letu 2017 za kapetana to že drugi izrazito grenak poraz. V podobno težkih okoliščinah je namreč moral premoč priznati tudi igralcem Reala Madrida, ko je z Juventusom izgubil v finalu lige prvakov. »Najlepša stvar takšnega večera je vzdušje, ki vlada na stadionu San Siro. Navijači Milana, Interja, Juventusa, Napolija, Lazija ... so združeni v podpori ekipe, ki je del našega dednega zapisa, življenja,« Buffonove besede povzema Independent. Buffon: "Lo siento".

Las lágrimas de un mito.#DestinoRusiapic.twitter.com/zLDaPUhfbS — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) November 13, 2017