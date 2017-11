Kot je za APA pojasnil avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka, se je z italijanskim in nemškim kolegom, Marcom Minnitijem in Thomasom de Maizierom, dogovoril za izvajanje prilagojenega in skupnega nadzora na italijanski strani Brennerja.

Ta korak vidi kot pomemben ukrep v nadaljnjem boju proti nezakonitim migracijam. »Nezakonite migracije niso nikakršen kavalirski delikt in narediti moramo vse v svoji moči, da bi preprečili do ljudi zaničevalno trgovino tihotapcev,« je dejal.

Doslej je lahko Avstrija preiskave tovornih vlakov v iskanju morebitnih nezakonitih migrantov izvajala šele na avstrijski strani meje, po novem pa lahko to počne že na italijanski strani. Sobotka se je za to zahvalil italijanskemu kolegu.