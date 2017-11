Z razlogom po novem v imenu ni le kino, ampak tudi gledališče, saj so se novi lastniki usmerili širše in uspešno polnijo dvorano za 247 gostov. Novi lastniki so za Bežigradom v Ljubljani želeli ustvariti prostor, kjer bi se ljudje ponovno družili ob kinopredstavah, gledaliških predstavah, koncertih, posebnih TV-premierah in navsezadnje tudi ob prenosih športnih dogodkov.

Koncerti, predstave, brezplačne delavnice in opera

Vse od začetka, ko so se pojavili novi ustvarjalci zgodb za Bežigradom, je bil velik poudarek namenjen družinam in otrokom. Zanje imajo namreč vrsto stalnih dogodkov, kot so brezplačne otroške delavnice, posebne otroške premiere, lutkovne in igrane predstave, otroški koncerti, počitniško varstvo, otroški abonmaji, gledališka šola pod mentorstvom Lucije Ćirović in še bi lahko naštevali. Po treh letih poslovanja ustvarjalci butične kinogledališke ponudbe lahko rečejo, da so prvotni koncept dodelali in že zaokrožili v celoto, s čimer so že osvojili veliko zvestih obiskovalcev. Ker jim je očitno uspelo spremeniti trend v kinematografski panogi in je kino spet postal doživetje, ob katerem se družijo prijatelji, so morali prilagoditi tudi njihovo gostinsko ponudbo. V sklopu bežigrajskega objekta obratujeta tudi kavarna in restavracija, kjer gostje sproščeno klepetajo in uživajo v slastnih burgerjih, tortiljah in palačinkah.

»Otroci in družine so steber naše družbe. Velikokrat pozabimo, da so za starše že osnovne dobrine velik strošek. Vsaka dodatna dejavnost stane kar nekaj denarja, zato je žal veliko otrok za marsikaj prikrajšanih. Naše osnovno vodilo je osrečiti čim več otrok in jim ponuditi nekaj novega, zabavnega, a hkrati vzgojnega, zato so vse naše otroške delavnice brezplačne,« je poudarila Tina Kadunc iz Kino gledališča Bežigrad.

Poleg filmskih premier so se v zadnjem letu za Bežigradom zvrstili še različni koncerti, gledališke predstave, predstave za otroke, festivali in tedni filmov.

Za igrivi in veseli december organizatorji že napovedujejo različne dogodke za vse starostne skupine, pripravljajo pa tudi nekaj presenečenj na temo zadnjega dela Vojne zvezd, ki na velika platna prihaja 13. decembra. Tudi letos bodo organizirali obisk Dedka Mraza za vse otroke, ki nimajo obdarovanj v podjetjih in bi si želeli sesti v naročje pravemu Dedku Mrazu, vsak otrok bo dobil tudi darilo. Prihod Dedka Mraza bo zaokrožila glasbeno-igrana predstava Alenke Kolman, Praznična pujsa Pepa. Decembra bo na ogled tudi posebna predstava, opera za otroke Rdeča kapica.