Podporniki Boruta Pahorja, ki je premagal Marjana Šarca in dobil še en predsedniški mandat, ne skrivajo zadovoljstva nad zmago in si želijo nadaljevanja Pahorjeve povezovalne politike. Glavni tajnik SD Dejan Levanič ugotavlja, da je bilo veliko negativne kampanje, tudi za poslanca DeSUS Tomaža Gantarja je bila kampanja na videz lažja kot v resnici.

Po ocenah glavnega tajnika SD, ki je podprla Pahorja, je bilo pri tokratnem izbiranju predsednika republike veliko negativne kampanje, ne samo glede predsednika republike, ampak nasploh stanja v državi, pri čemer je bila vsa krivda pripisana Pahorju. To, da je dobil volitve, po besedah Levaniča pomeni, da je vzdržal in da je njegova ključna naloga, da ljudi še najprej združuje.

Evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon pa je kampanjo označila za pošteno, saj da ni bilo pretirano nizkih udarcev. Izpostavila je nizko volilno udeležbo, ki je po njenem mnenju razlog za razmislek.

Fajonova si lahko, kot je dejala za STA, v luči izzivov na področju zunanje politike ob Pahorjevi zmagi oddahne. Na tem področju namreč po njenem mnenju potrebujemo izkušenega politika, kar Pahor nedvomno je. Strinja se, da je EU na kritičnem razpotju, negotova je prihodnost. »Potrebovali bomo zelo jasno Slovenijo, s strateško držo, odločno zunanjo politiko in podobo države tudi na mednarodnem parketu, da bomo znali uveljavljati svoj glas,« je pojasnila in ocenila, da je Pahorjeva zmaga zmaga moderne politike, ki bo zagovarjala povezovanje in sodelovanje. To je namreč na evropskem parketu danes še posebej pomembno, je dodala.