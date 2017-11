Že pri štirih letih je bil izvrsten kotalkar in je po več ur skupaj vadil posamezen trik. Tudi v predsedniški palači naj bi leta 2015 več ur vadil, da je lahko kotalkal v čast svetovni kotalkarski prvakinji Luciji Mlinarič.

V gimnaziji je bil njegov sošolec Gianni Rijavec, ki je pozneje postal znan pevec, skladatelj in darovalec belih golobov miru. Pozneje, leta 1985 je bil Pahor Rijavčev menedžer in naj bi naokoli hodil z vizitko in poslovnim kovčkom. V študentskih letih je bil tudi maneken, že v gimnaziji pa je mami služil kot model za pomerjanje krojev ženskih oblek.

Kot študent je nadaljeval politično aktivnost v Zvezi socialistične mladine, ki jo je začel na gimnaziji. Leta 1986 je neuspešno kandidiral za predsedstvo univerzitetne zveze socialistične mladine. Mentor njegove diplomske naloge je bil Ernest Petrič, ki je septembra letos postal Pahorjev svetovalec.

S 26 leti je postal najmlajši član centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Leta 1990 je bil med slovenskimi delegati, ki so zapustili kongres Zveze komunistov Jugoslavije.

Leta 1990 je bil izvoljen v slovensko skupščino oziroma državni zbor, kjer je bil v naslednjih letih aktiven predvsem v zunanjepolitičnih odborih.

Od leta 1993 do 1997 je bil podpredsednik ZLSD, ki jo je vodil Janez Kocijančič. Nato je bil 15 let predsednik stranke, do poraza proti Igorju Lukšiču leta 2012 – na tem kongresu je Pahor napovedal kandidaturo za predsednika države.

Viktorja za najlepše oblečenega Slovenca je dobil leta 1997.

Na prelomu tisočletja je postal predsednik državnega zbora.

Za evropskega poslanca je bil leta 2004 izvoljen kot zadnji na listi SD, s preferenčnimi glasovi volilcev je bil leta 2004 izvoljen v evropski parlament.

Čeprav je hotel že leta 2007 kandidirati za predsednika republike, je popustil pritiskom iz stranke, naj jih popelje na parlamentarne volitve 2008. Takrat je postal premier.

Njegova vlada je padla leta 2011 po treh neuspešnih referendumih in zaradi nezadovoljstva drugih koalicijskih strank. Sledile so prve predčasne volitve v DZ, zmagala je Pozitivna Slovenija, SD so dosegli samo deset odstotkov.

Predsednik države je postal leta 2012, ko je v drugem krogu premagal Danila Türka.

Njegova partnerka je odvetnica Tanja Pečar, sin Luka pa študira politologijo in je bil ob očetu na več soočenjih v kampanji.