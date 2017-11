Volitve o Borutu Pahorju in kaj so nam prinesle

Boruta Pahorja. A ne samoumevno. S kakršnimi koli že razlogi ste glasovali zanj ali za od njega poraženega Marjana Šarca – še posebno pa, če ste nasedli televizijskim oddajam, ki so trdile, da je predsednik republike nekdo, ki vam lahko zviša plačo, odstrani ograjo na Kolpi, zmontira razmontirani klinični center in pozapre barabe –, je treba opozoriti, da slovenski predsednik ne more (in ne sme!) storiti ničesar od tega. Borut Pahor tega ni sposoben izvesti, Marjan Šarec pa tudi ne.