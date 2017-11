Volilci so Boruta Pahorja ponovno izvolili za predsednika države – v drugem krogu predsedniških volitev je zanj glasovalo 52,94 odstotka volilcev. »Pred petimi leti so mnogi glasovali zame, ker so bili proti tedanjemu predsedniku države, tokrat so zame glasovali zato, ker so bili za sedanjega predsednika in za našo politiko. To je neverjetno,« Borut Pahor ni skrival zadovoljstva. Poudaril je, da gre za enega redkih primerov v Evropi, ko so ljudje tistemu, ki je že imel mandat, zaupali še enega. In ocenil, da je to za položaj in ugled Slovenije v svetu spodbudno.

Najpomembnejše sporočilo tokratnih volitev je po Pahorjevem mnenju, da zmagujejo tiste politične sile, tista sporočila in nagovori ljudem, ki povezujejo. »Slovenija je šla skozi hudo krizo, ki je poglobila nezaupanje ljudi do vsega. Vendar pa se mi zdi, da počasi, a zanesljivo Slovenci postajamo samozavestnejši, bolj suvereni, bolj mislimo s svojo glavo, smo bolj odprti in manj prepirljivi. Predvsem pa smo dokončno spoznali, da so med nami lahko številne razlike, ni pa nobene potrebe, da se sovražimo.«

Novi-stari predsednik pa napoveduje, da se je iz tokratne volilne kampanje marsikaj naučil. Tudi v prihodnjem mandatu bo sicer v glavnem delal tako, kot je v zadnjih petih letih. »Bom predsednik vseh, povezoval bom, gradil na tistem, kar nam je skupno.« Razume pa, da ljudje od neposredno izvoljenega predsednika pričakujejo, da se večkrat oglasi. »To ne pomeni, da bom popolnoma spremenil svoj slog in da se bom zdaj vedno oglašal. Se bom pa pogosteje oziroma se bom potrudil, da bo moj glas bolj slišen. Še vedno pa tako, da bom slovenski politiki pomagal reševati probleme, ne pa poglabljal razlike,« je v svojem nagovoru povedal Pahor.

Ob tem je čestital protikandidatu Marjanu Šarcu za odličen rezultat. Kamniškega župana je obkrožilo 47,06 odstotka volilcev (v prvem krogu je zbral slabih 25 odstotkov glasov). »Gre za zelo dober rezultat, zelo pomenljiv rezultat in politika bi se morala ob njem zamisliti,« je poudaril Šarec. Po njegovem prepričanju izid kaže, da so volilci prepoznali, da je čas za spremembo in za nekaj novega. »V veliko čast si štejem, da sem lahko kot novinec v državni politiki tekmoval s prvokategornikom, da sta bila dva kroga in da sem se tako zelo približal zmagovalcu.« Nasvetov, kako naj Pahor ravna v prihodnjem mandatu, Šarec ni želel dajati, je pa dopustil, da se bo ta zdaj, ko pred njim ne bo petletne kampanje, »bolj posvetil določenim zadevam«. Prav tako kamniški župan ni želel napovedovati, ali se bo prihodnje leto s svojo listo pomeril na parlamentarnih volitvah. »Jutri bo nov dan in videli bomo, kako naprej,« ni izključil možnosti skorajšnje vključitve v državno politiko.

Borut Pahor se je zahvalil tudi predsednikoma obeh parlamentarnih strank, ki sta ga podprli: prvaku SD Dejanu Židanu in predsedniku DeSUS Karlu Erjavcu, pa tudi predsednici Nove Slovenije, ki je razkrila, da je na volitvah obkrožila njegovo ime. Po Židanovi oceni je zmagalo prepričanje, da je treba sodelovati. Pri Erjavcu pa je rezultat utrdil oceno, da Slovenija ne potrebuje novih obrazov. »Ti pridejo, zmagajo in tudi hitro odidejo,« je dejal.

Zmagovalcu, ki bo svoj drugi mandat začel 23. decembra, sta že čestitala premier Miro Cerar in predsednik državnega zbora Milan Brglez. »Pričakujem tvorno sodelovanje v korist Slovenije,« je na twitterju zapisal Cerar. Brglez pa je Pahorju v novem mandatu zaželel »veliko poguma in vladarske modrosti ter skupnega dela z vsemi, v korist vseh nas – državljanov in državljank Slovenije«. Pahorju je za izvolitev na twitterju nekoliko sarkastično čestital tudi prvak SDS Janez Janša. »Udeležba je sicer pod mejo legitimnosti, ki jo je sam postavil, a vsaj protikandidat ni bil v zaporu.«