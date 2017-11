Po poročanju upornikom naklonjene televizije Al Masira je bilo ministrstvo tarča dveh napadov. V enem je bilo po besedah očividcev zadeto naselje blizu ministrstva, pri čemer naj bi bila uničena najmanj ena stanovanjska hiša. Število ranjenih bi lahko še naraslo, saj iz ruševin še vedno rešujejo žrtve.

Koalicija je obrambno ministrstvo obstreljevala že v preteklosti, zaradi česar je bilo poslopje že močno poškodovano, do novih napadov pa prihaja v obdobju zaostrovanja napetosti med Savdsko Arabijo in njenim tekmecem Iranom, ki podpira hutijske upornike v Jemnu.

Savdska Arabija je posredovanje skupaj z zaveznicami v sosednjem Jemnu začela marca 2015, da bi ustavila napredovanje upornikov in ponovno vzpostavila vlado predsednika Abedraboja Mansurja.

V konfliktu je umrlo že več kot 8650 ljudi, vključno s številnimi civilisti, hutijski uporniki pa še naprej nadzorujejo prestolnico Sano in velik del severa države.

Savdska Arabija delno odprla poti z Jemnom

Koalicija je v začetku tedna zaprla meje z Jemnom, potem ko so savdske sile prestregle raketni izstrelek, ki so ga proti letališču v Rijadu iz Jemna izstrelili Hutiji. Danes pa so delno odpravili blokado zračnih, morskih in kopenskih povezav z Jemnom. Od nedelje bo tako spet mogoče leteti v Aden in Sajun, je po poročanju savdske televizije Al Arabija dejal jemenski minister za promet Murad Al Halimi. Že pred tem so ponovno odprli pristanišče v mestu Aden.