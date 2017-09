Nora ponudba – Dachau in pivo

Že ideja, da so nacistična taborišča turistične atrakcije, je rahlo odbijajoča. Do danes pa ste lahko na strani s kuponi noreponudbe.si kupili bon za res noro ponudbo: »enodnevni izlet na Bavarsko z ogledom taborišča Dachau in obiskom neverjetnega Oktoberfesta za samo 28,90 evra«. Ob ponudbi so se menjavale sličice prsatih natakaric z vrčki piva in žične ograje nacističnega taborišča. Res, kaj je lepšega kot dan začeti z ogledom taborišča »in krematorija, v katerem število žrtev ni bilo nikoli popolnoma natančno raziskano«, kot so zapisali v opisu izleta, nato pa se odpraviti proti »središču prazničnega dogajanja«, kjer se bodo turisti pridružili »neverjetni zabavi za stare in mlade in sigurno popili nekaj vrčkov dobrega bavarskega piva«. Ne verjamemo, da so v turistični agenciji, ki ponuja ta izlet, razmišljali o tem, da morebiti krematorij in pivo vendarle ne sodita skupaj. Verjetno so želeli ponuditi le uravnotežen izlet – nekaj malega zgodovine in potem veliko zabave. Res pa je, da Dachau ni ravno na poti do Oktoberfesta, torej taborišče ni bilo izbrano le kot najbližja turistična atrakcija na poti do pivske blaženosti. Pa smo spet na začetku: že ideja, da so nacistična taborišča turistične atrakcije, je rahlo odbijajoča.