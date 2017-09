»Slovenska reprezentanca mu je prinesla ogromno dobrega. Ima drugačno vlogo kot v Real Madridu in izvrstno se je spoprijel z njo. Ob sebi ima vrhunskega trenerja in kapetana z veliko začetnico. Mislim, da je to prvenstvo zanj začetek nečesa zelo lepega,« je o svojem sinu Luki Dončiću povedal oče Saša Dončić.

»Njegova velika želja je liga NBA. Tako kot vsi mladi igralci si želi čim prej okusiti košarko na drugi strani Atlantika in mislim, da če se bo še naprej tako razvijal kot do sedaj, ga tudi v ZDA čaka odlična kariera. Že večkrat sem mu dejal, da mora pustiti pečat, kjerkoli bo igral.«

Saša Dončić verjame v zgodovinski uspeh

Tako kot že nekaj košarkarskih strokovnjakov je tudi Saša Dončić prepričan, da ima Slovenija trenutno najbolj homogeno in dobro vodeno reprezentanco v zgodovini. »Po imenih bi rekel, da je to najslabša reprezentanca Slovenije v zadnjih dvajsetih letih. Nekoč smo imeli v ekipi tudi po pet NBA igralcev, ostali pa so igrali v evroligi. Poglejte, kje igrajo današnji reprezentanti. A tu pride v ospredje kemija in selektor. Fantje slepo zaupajo in verjamejo Igorju Kokoškovu, zato so pripravljeni iti z glavo skozi zid. To se vidi na igrišču, pravi užitek je gledati našo igro. Take košarke ni igrala še nobena slovenska reprezentanca,« nadaljuje Saša Dončić.

»Rad pa bi izpostavil še eno stvar: Anthony Randolph je zame fenomen. Fant je prišel iz Real Madrida in se popolnoma podredil ekipi. Je izjemen atlet, steber obrambe in nasprotnik bo dvakrat premislil, ali naj gre pod koš. Hkrati nam je v napadu prinesel širino, ki smo jo potrebovali. Vsaka čast Košarkarski zvezi Slovenije, da je pripeljala takega igralca. To je za Slovenijo velika stvar.«

Saša Dončić je ob prihodu v Istanbul napovedal finale Slovenija – Srbija. Ob tem je pravilno napovedal tudi oba polfinalna para, Slovenija – Španija in Rusija – Srbija. »Vse gre po načrtu. V finalu bo zmagala Slovenija, saj je v boljši formi in ima boljše posameznike,« še pravi Dončić starejši.