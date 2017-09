Ogledal sem si skoraj vse tekme na tem prvenstvu in reprezentanca, ki me je najbolj navdušila, je ravno Slovenija, ki se je skozi turnir neverjetno dvigovala. Izgubila ni niti ene tekme, saj se je vedno znala prilagoditi nasprotniku. Dobila je tekme, ko je bil izid nizek in ko je bil visok, kot denimo proti Latviji. Ugnali so tudi Grčijo, pa nato uprizorili brutalno ekshibicijo proti Franciji. Gre za kompletno ekipo, ki je zelo dobro vodena in strukturirana. Vse vloge v moštvu so odlično definirane. V obrambi jo krasi solidarnost, s čimer se lahko pohvali malo reprezentanc. Motorja igre sta Dragić in Dončić, posebej pa me skrbita še dva igralca – Randolph, ki ga v Španiji dobro poznamo, in Prepelič, ki mu napovedujem svetlo prihodnost. To je igralec, ki jih trenerji obožujemo, saj je izjemno učinkovit, ko pride v igro s klopi. Lahko prodira, meče, ob tem pa igra še dobro v obrambi. Potem je tu še Vidmar, ki omogoča ravnotežje med napadom in obrambo. Slovenija ima moštvo v pravem pomenu besede. Izjemno jih spoštujemo, saj igrajo lepo in pravo košarko.

Ne bo lahko. Čaka nas zapletena tekma. Sergio Rodriguez bo imel težko nalogo pri branjenju njihove 'pick and roll' igre, še posebej, ker igrajo z dvema organizatorjema igre. Dragić in Dončić imata neverjetno telesno konstitucijo in sta visoka, zato sta neugodna za nasprotnike. Ustaviti ju bomo morali moštveno, ne z igro ena na ena. Naši visoki igralci bodo morali biti izredno pozorni, saj rada zaključujeta prodore preko njih. Ponavljam, Slovenija je rebus. Čeprav morda kdo misli, da bo to za nas lahka tekma, je resnica povsem drugačna. Vložiti bomo morali veliko energije, saj je Slovenija v tem najmočnejša.

Za zmago se bomo zagotovo morali približati popolnosti. Vemo, da je Slovenija proti velikim ekipam znala omejiti njihove najboljše posameznike. Moramo biti potrpežljivi v obrambi, v napadu pa iskati priložnosti, še posebej, ko imamo na parketu peterko, ki je napadalno limitirana. Do sedaj smo sicer dokazali, da imamo dobro obrambo, a zdaj prihajamo v fazo tekmovanja, ko to ne bo več dovolj. Narediti bomo morali korak naprej tudi v napadu. Do konca prvenstva moramo dobiti vsaj še eno tekmo od dveh, da osvojimo kolajno.

Luka je neverjeten. Kaj takega še nisem videl. Ko ga gledam, kaj počne na parketu in se spomnim, da ima vsega 18 let, si začnem brisati solze z obraza. Ne morem verjeti, da lahko nekdo dela kaj takšnega, še posebej pri tako rosnih letih. Ob njegovih akcijah pogosto ostanem odprtih ust.

Tudi za nas je prišel trenutek pritiska. Vsi sanjamo, da se bomo uvrstili v finale. To je pozitiven pritisk, v katerem je potrebno uživati. Vse štiri ekipe, ki so prišle v polfinale, so ekipe zmagovalcev. Pritisk pa je v tej fazi tekmovanja potrebno tudi pretvoriti v motivacijo.

Marc je igralec, ki sem ga do sedaj najbolj uporabljal. Res pa je, da je njegova vloga v moštvu taka, da več kot 25 minut na tekmo težko igra, saj porabi preveč energije. Ključno je, da je ob njem na parketu tudi Rubio, ker je naš najboljši obrambni igralec. Na tem evropskem prvenstvu opravlja fantastično delo, a se moramo zavedati, da se je že nekoliko iztrošil.