Če bi bla tale predsedniška kampanja šala.... #milanjazbec2017 #volitve2017 #volitve #milanjazbec #slovenianmemes #dadjokes #maribor #marburg A post shared by Šrance Flešeren (@brutopir) on Sep 11, 2017 at 5:22am PDT

@gasperv1987 se na polfinalno tekmo s Španijo pripravlja v ledeni kopeli #mojtim🇸🇮 #EuroBasket2017 A post shared by Košarkarska zveza Slovenije🏀🇸🇮 (@kzs_si) on Sep 13, 2017 at 3:37am PDT

Najboljši sladoled v mestu! Sladoled Murko. 🍦 A post shared by Damjan Murko (@damjanmurko) on Sep 11, 2017 at 4:04am PDT

Ni medijsko znana osebnost, a menimo, da si uporabnik, ki na instagramu deluje pod vzdevkom brutopir oziroma Šrance Flešern, nedvomno zasluži omembo v zbirki presežkov tedna na obravnavanem družbenem omrežju. Na svojem profilu gospod namreč redno objavlja šaljive »meme« na račun naših politikov in estradnikov. V minulem tednu je tako med bolj posrečenimi zgornja šala ob fotografiji Milana Jazbeca, sicer pa bodoči sledilci vsekakor lahko računate še na redno obravnavo Boruta Pahorja, Mira Cerarja in drugih vidnejših likov slovenskega političnega vrha.Po navdušujoči zmagi nad Latvijci se naši košarkarski reprezentanti seveda nimajo časa sproščati na divjih zabavah v dobri družbi, ampak so že obremenjeni s pripravami na polfinalno tekmo s Španci. Tako so na profilu Košarkarske zveze Slovenije delili fotografijo Gašperja Vidmarja, ki ga je po tekmi namesto šampanjca v džakuziju čakala ledena kopel, nad katero je opazno navdušen.Vemo, pisanju o človeku, ki medijsko pozornost že leta zahteva z vztrajnim parodiranjem samega sebe, bi se morali pogumno izogibati. Prav zato šaljive domislice medijskih strokovnjakov Boruta Pahorja na instagramu v svoj program uvrstimo le občasno in se ob tem zavedamo, da nam v navado ne smejo priti niti redne novice o Damjanu Murku. A naj mu bo še tokrat. Kot je zabeležil na instagramu, so v eni od (verjetno štajerskih) slaščičarn po Murku očitno poimenovali sladoledni okus, ki na pogled deluje malce preobremenjen z različnimi okusi in prelivi. Kot da bi želel biti všeč vsem, pa zato v resnici ni nikomur.