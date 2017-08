Hvala moji super ekipi za najboljše darilo🎁🎉🎂 #bestteam #myteam #happybirthday #darilo #gift #rojstnidan #vsenajboljse A post shared by Igor Šoltes (@igor.soltes) on Aug 21, 2017 at 11:22pm PDT

Evropski poslanec Igor Šoltes, ki se zadnje čase najbolj od vsega zavzema za oskrbo z lokalno pridelano hrano in varovanje okolja, je praznoval 53. rojstni dan. Kot smo se seznanili na njegovem novem instagram profilu, ki ga je odprl v začetku poletja, so ga sodelavci ob priložnosti obdarili z majico, na kateri v slovenskem prevodu piše, da "vožnja s kolesom na dan, drži globalno segrevanje stran". Šoltes je zapisal, da se ekipi zahvaljuje za najboljše darilo in podpis opremil s prikupnimi emodžiji za darilo, torto in konfete.Že sedemnajsto leto dežurna popotnica z nacionalke Mojca Mavec je na instagramu prav tako obeležila svojevrsten jubilej. Fotografirala se je zraven v modro barvo oblečen doprsni kip Martina Luthra in nas želela spomniti, da letos mineva petsto let, odkar je na vrata witenberške cerkve pribil svojih 95 tez in pognal kolesa reformacije. Zvedava voditeljica se bo temi, ki bo zanimiva predvsem srednješolcem na dan pred preverjanjem znanja iz zgodovine, posvetila v eni od epizod oddaje Čez planke, ob tem pa se sprašuje tudi, če ne bi nemara tudi dandanes potrebovali "novo reformacijo".Mojčin kolega iz RTV-ja Vanja Vardjan, ki smo ga zaradi zabeleženih akrobatskih skokov na glavo v naši rubriki to poletje že omenili, se tokrat na instagramu hvali z doma pripravljenimi solatami. Med ostalim si je pripravil mešan solatni krožnik s slaniki in paradižnikovo solato, okrašeno z rezinami kumar, ki jo objavil pod ključno besedo "vardjančki". Tako zdrav poletni jedilnik je sicer hvale vreden, malce neobičajno pa se nam kljub vsemu zdi, da so pri Vardjanu solate na meniju, kot je zapisal, za zajtrk.Na instagramu svoje obroke in druge utrinke življenja rad objavlja tudi nekadnji sekretar ministrstva za izobraževanjev vladi Janeza Janše in aktualni profesor na Fakulteti za uporabne družbene študije Borut Rončević, ki so ga skupaj z Žigo Turkom nekaj let nazaj obtožili prirejanja javnih razpisov. Kot večina uporabnikov tudi Rončević rad poslika kakšno dobro večerjo, kavico, obiske seminarjev v tujini in svoje domače živali, včasih pa še druge preproste motive, na primer borov storž, pelargonije ali pa domačo skledo sezonskega sadja, kot je ta na fotografiji.Mladoporočenec Luka Šulić iz dueta 2Cellos je gotovo eden od tistih, ki se za zanimivo instagram objavo potrudijo bolj od večine. Namesto instant selfijev mu pri ustvarjanju posnetkov za na družabna omrežja za objektivom večinoma pomagajo drugi (ugibamo, da soproga), postavni glasbenik pa k dobrim fotografijam z dovršenimi pozami prispeva tudi sam. Zadnja iz izbora tistih, ki bi lahko v reviji o življenjskem slogu brez težav spremljale kakšen novinarski prispevek o modernih moških, je fotografija s počitnic na Hvaru, na kateri se razgleduje z drevesne veje.Podobne prijeme in fotogeničnost premore tudi Šulićev soimenjak, mladi vodja stranke Levica Luka Mesec, ki je na omrežju aktiven nekje od sredine julija. Nazadnje se je fotografiral ob kipu v čast Osvobodilne fronte ali kot pravi sam "med tovariši", sicer pa se na njegovih objavah pogosto znajde tudi njegovo dekle, urednica in pisateljica Manca G. Renko oziroma fotografije in posnetke dogodivščin domačega mačeka, pri katerih je ob priložnosti na primer zapisal "kaj bi instagram brez muc".