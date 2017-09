Trajnostna (ne)mobilnost

Kadar koli odprem televizijo, naletim na razne oglase za nakup avtomobilov z neverjetnimi popusti in superugodnimi pogoji za njihov nakup. Vse od mercedesa, volva, suzukija, toyote in raznih oplov pa do Daciinega dusterja. Vse oglase poznam na pamet in ni čudno, da me kdaj pa kdaj prime, da bi odšel v avtomobilski salon in katerega kupil. No, na srečo sem upokojenec s sicer nadpovprečno pokojnino, ki pa mi tudi ob obročnem plačevanju ne dovoljuje kaj prida nakupa.