Nova miss Slovenije je 17-letna Maja Zupan iz Britofa pri Kranju, ki so jo v soboto z nazivom okronali na Gospodarskem razstavišču, novembra pa bo odpotovala na Kitajsko. Po potovanju na Kitajsko se želi posvetiti »dobrodelnim prireditvam in podjetniški poti«. Kot so nas opozorili v rumenem tisku, si je konec avgusta svoj profil na instagramu odprl Boštjan Romih, ki je včeraj na primer snemal gozd in zraven klical jurčke, kralj in miss instagrama Borut Pahor pa je po poročanju Nove nedavno v družbi dveh deklet sedel v lokalu pri ljubljanskem gradu Kodeljevo in jedel pico, »ki je bila po besedah očividca precej zažgana. Zraven je pil kokakolo.«

Tanja Žagar o štorkljah, racah in kokoškah O svoji nosečnosti je za revijo Suzy spregovorila Tanja Žagar, ki je povedala, da ni »popolnoma nič posebnega v tem, da je Tanja Žagar noseča, ker nisem ne prva ne zadnja z željo po družini«, nekoliko bolj poseben pa je bil način, kako je nosečnost sporočila staršem. »Smo sila nenavadna, odštekana družina in pripravila sem jima presenečenje,« je povedala pevka. Starše je povabila k sebi, nato pa jim izročila škatlo, v kateri je bila plišasta štorklja. Oče je žival stisnil k sebi in začel gagati. »Začudeno sem ga vprašala, kaj za vraga počne, saj to ni raca, ampak štorklja. Malce je potreboval, da je razumel mojo namero, in se strašansko razveselil. Nato je prišla na vrsto mami, ki je ob soočenju z igračo začela kokodakati, kot da ima v rokah kokoško.« Sčasoma sta oba ugotovila, kaj jima hči želi sporočiti, upamo pa, da bo učenje podmladka o vrstah perutnine v prihodnje prevzela Tanja.

»Ali si psihopat ali pa gej« Na novo predstavo Tvoj bodoči bivši mož se te dni pripravlja Vid Valič, ki ima kar nekaj težav s tem, kako družba dojema njegov samski stan. »Če si samski pri petindvajsetih, si normalen moški, če si še vedno samski pri petintridesetih, pa si psihopat ali gej. Ker imam že vrsto let kar nekaj dobrih prijateljev, sem samodejno uvrščen v kategorijo geji. Zadnjič mi je prijateljica povedala, kako jo je nekdo prepričeval, da sem gej. Videl me je namreč v Rovinju s prijateljem na pijači. Za nameček pa je bilo to v času, ko sem imel poškodovano hrbtenico in sem res nekoliko težje hodil,« je o svojih tegobah povedal Valič. V reviji Zvezde so ob koncu članka, kot da ga ne bi prebrali za sabo, Valiču zaželeli, da si čim prej najde pravo in jo popelje pred oltar.

Komaj čaka, da bo ženska Nekateri gredo jeseni v šolo, drugi pa v šov Znan obraz ima svoj glas. Luka Sešek, sin radijskega voditelja Jureta Seška, bo jeseni eden od tekmovalcev v tem šovu, najbolj pa se veseli, da bo lahko nosil dolge lase, si pobril noge in nadel vrtoglave špičake, poroča revija Suzy. Sešek, ki je »kot mulec skrbel za dobro razpoloženje z imitacijami Helene Blagne«, naj bi se rad smejal na svoj račun, zato bo »oponašanje nežnejšega spola odlična priložnost za krepitev smejalnih mišic«. Naslov članka se je glasil »Komaj čaka, da bo ženska«. Vas zanima, kaj počne »prava« Helena Blagne, ki se jeseni vrača na sodišče zaradi ločitvenega postopka z Mitjo Zamanom? V Lei smo zapisali, da »svoje zdravje, kondicijo in notranji mir najraje uravnava daleč od mestnega vrveža v družbi konjev, z ježo«, prihodnji mesec pa se odpravlja na križarjenje, ko bo na ladji tudi nastopala. Križarjenje je že razprodano.

Vrnila se je Ivona Pred kamero je spet Ivona iz resničnostnega šova Bar, ki snema videoposnetke o ličenju in modi, ko se bo še malce bolj opogumila, pa bo na youtubu delila še delčke svojega zasebnega življenja. Da bo zadovoljila tudi moške oboževalce, Ivona napoveduje videe z navodili za igre, »govor pa bo tudi o orožju«, je povedala za revijo Nova. Čare kratkih las je prvič po 25. letu, ko je nazadnje nosila kratko pričesko, ponovno odkrila Nina Ivanič. Za Zvezde je povedala, da bi »malo daljše lase sicer imela, da bi se počutila bolj ženstveno, vendar sem bila med poletno vročino globoko hvaležna, da se mi po vratu ni vleklo nič prepotenega«.